China busca maximizar sus intereses comerciales con México en un contexto en el que soplan vientos en contra de la globalización, señaló el embajador del gigante asiático, Chen Daojiang, en medio de la competencia económica con Estados Unidos.

El diplomático dijo que el objetivo es beneficiar a las industrias mexicana y china y afirmó que se privilegiará el diálogo, en un marco de cooperación para profundizar la relación bilateral, según reportó la agencia estatal de noticias Xinhua.

"China siempre ha considerado a México como un socio importante y está dispuesta a trabajar con México a través del diálogo, la consulta, para buscar el máximo común divisor de los intereses bilaterales, asegurando que los frutos de la cooperación sigan beneficiando a las industrias y a los pueblos de ambos países", indicó Chen.

El embajador no se refirió directamente a las tensiones de China con la administración de Donald Trump, pero reiteró sus críticas al "proteccionismo", mismas que ha dirigido a la política del mandatario estadounidense, quien se ha posicionado en contra de que Canadá busque acuerdos comerciales con la nación encabezada por Xi Jinping.

Socios comerciales desde hace mucho

Chen Daojiang expresó las intenciones de su país durante un evento de invitación a la cuarta Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China (CISCE, por sus siglas en inglés) que se realizará en Beijing del 22 al 26 de junio de este año.

Según el artículo especial de Xinhua, el embajador de China en México "remarcó" que ambas naciones han sido "socios comerciales importantes desde hace mucho tiempo".

"Frente a los desafíos actuales derivados del auge del proteccionismo y el unilateralismo, Chen señaló que China mantendrá su firme compromiso con una apertura de alto nivel y con la defensa del sistema multilateral de comercio", indicó la agencia.

Video: Trump Amenazó a Canadá con Aranceles del 100% por Acuerdo Comercial con China.

Ante la postura del presidente Donald Trump contra la expansión comercial de China, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en diversas ocasiones que México y Estados Unidos deben integrarse en un frente común para competir con el gigante asiático. En diciembre pasado, el Congreso mexicano aprobó el aumento de aranceles a productos de China y de otros países con los que no se tienen acuerdos comerciales.

México dijo que los impuestos no fueron dirigidos y pese a que Beijing expresó su rechazo y confió en una "corrección" por el proteccionismo, los gravámenes entraron en vigor desde el primero de enero de este año.

Vientos contra la globalización

En su discurso de este lunes 9 de febrero, el embajador Chen Daojiang, dijo que "en tiempos de vientos en contra para la globalización", las empresas de todos los países han sufrido las "dolorosas consecuencias" de las interrupciones en las cadenas de suministro, por lo que se hace necesario generar una mayor certidumbre.

Nos oponemos rotundamente al desacoplamiento y al corte de cadenas porque la cooperación económica y comercial internacional no es un juego de suma cero

Al evento sobre la CISCE acudió el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China, Vicente Roqueñí, quien coincidió en que la economía global atraviesa un momento particularmente complejo, marcado por tensiones geopolíticas y vulnerabilidades en las cadenas de suministro.

Él destacó la relevancia de que China organice el primer foro global dedicado exclusivamente a las cadenas de suministro, al considerar que la CISCE se ha convertido en un espacio clave donde se discute el futuro del comercio, la inversión y la cooperación industrial a escala internacional.

Para México este diálogo es esencial, la relación México-China en materia de cadenas de suministro es complementaria y estratégica

Según Roqueñí, el evento representa una oportunidad para fortalecer la relación bilateral, pero también para proyectar a México "como un puente natural" entre China y el continente americano, en un momento en el que el mundo necesita más cooperación y menos fragmentación.

Video: Enrique Acevedo Dice que China se Beneficia de lo que Parece ser una Fractura Hacia un Nuevo Orden Global.

La postura fue apoyada por el presidente del Comité Empresarial Bilateral México-China del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), Rafael Valdez, agregó Xinhua.

"Catalizador de la transformación"

En tanto, el consejero nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Jorge Luis Gage, consideró que la inversión china en México puede ser un "catalizador de transformación".

Según Gage, los sectores con mayor potencial para recibir inversión china en el periodo 2025-2030 incluyen:

Vehículos eléctricos

Baterías

Dispositivos médicos

Energías renovables

Tecnologías de la información

Electrónica

Industria aeroespacial

En 2013, México y China elevaron su relación bilateral al nivel de asociación estratégica integral, como resultado de una agenda común orientada a profundizar la cooperación en diversos sectores clave.

Con información de Xinhua

ASJ