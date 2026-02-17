Estudiantes de Saltillo Llegan a Monterrey tras Permanecer Varados en Italia por Protestas

Un grupo de 23 estudiantes y tres docentes del Colegio Maker de Saltillo, Coahuila, que permaneció varado por un día en la ciudad de Milán, Italia, a consecuencia de protestas y actos de sabotaje registrados en la red ferroviaria del país, en el marco de las Juegos Olímpicos de Invierno que se desarrollan actualmente, lograron aterrizar en Monterrey el martes 17 de febrero.

Los estudiantes y profesores partieron del Aeropuerto Internacional de Monterrey el pasado primero de febrero como parte de un viaje académico y cultural que se realiza anualmente. Sin embargo, su itinerario se vio afectado, impidiéndolos trasladarse oportunamente para tomar el vuelo de regreso programado para el fin de semana.

Según tenemos entendido eran protestas por la presencia del ICE que iban acompañando al equipo olímpico americano y dañaron las vías férreas de la compañía, ITALO se llama, y complicó el traslado tanto de Roma a Milán, como Milán a Roma

Detalló uno de los docentes, quien agregó que durante el vuelo se encontraron con otras personas que también estuvieron varadas en la ciudad de Florencia, Italia. Ante esta situación, el Consulado y la Embajada de México intervinieron para brindar apoyo únicamente a 11 de los estudiantes y maestros de Saltillo, Coahuila.

Padres de familia reciben a estudiantes de Saltillo en Monterrey

Luego de permanecer varados durante un día en Milán, Italia, el 17 de febrero arribaron al Aeropuerto de Monterrey los estudiantes y docentes del Colegio Maker de Saltillo, donde fueron recibidos por sus familias, quienes se encontraban preocupados por la situación que vivieron en su viaje académico.

Como papás la incertidumbre de no saber pero, a lo mejor los niños lo tomaron más como una experiencia. Sí fue un poquito difícil porque se quedaron en lo que es la terminal durmiendo, fue una noche muy fría

Fueron la palabras de una madre de familia que esperaba que junto con su esposo esperaba a su hija. De acuerdo con las autoridades del Colegio Maker, tanto los alumnos como los docentes se encuentran en buen estado ante una experiencia marcada por circunstancias ajenas a su control en Italia.

