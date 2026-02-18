Módulo de Vacunación Drive Thru contra Sarampión en Estadio de Rayados: ¿Cuándo y a Qué Hora?

Debido al incremento en los casos del sarampión en Nuevo León, la Secretaría de Salud del estado y del municipio de Guadalupe, habilitarán una campaña de vacunación en la modalidad de Drive Thru, el cual se llevará a cabo en el estacionamiento del Estadio de Rayados.

Esta campaña será habilitada durante los días sábado 21 de febrero, en un horario de 8:00 am a 12:00 pm, y el domingo 22 de febrero en el mismo horario. Para llegar a este Drive Thru tendrán que ingresar sobre la avenida Pablo Livas hacia el estacionamiento E4. La avenida Las Torres solo será usada como salida.

En este punto solo serán aplicadas dos tipos de dosis contra el sarampión, por lo que es importante revisar tu cartilla de vacunación y verificar si podrás ser atendido en este Drive Thru. Aquí te dejamos las vacunas que se aplicarán:

SRP Sarampión, rubéola, paperas (6 meses y completar esquema)

Sr Sarampión y rubéola ( 10 a 49 años)

Confirman 23 casos de sarampión en Nuevo León

Vacunarse contra esta enfermedad es necesario debido a que hasta este 18 de febrero se han confirmado 23 casos de sarampión en la entidad. El 12 de febrero se habían reportado 18 pacientes contagiados, lo que pone en alerta el aumento significativo en tan pocos días.

La Secretaría de Salud reportó un total de 31 muertes por sarampión acumuladas entre 2025 y 2026 en ocho estados del país, siendo Chihuahua el más afectado con 21 defunciones, seguido de Jalisco con tres y otras registradas en Sonora, Durango, Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México y Chiapas. De este total, cuatro fallecimientos corresponden a 2026, el más reciente en Jalisco.

