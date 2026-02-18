Investigan Muerte de Hombre a Bordo de Transporte de Personal en Santa Catarina, Nuevo León

La muerte de un hombre al interior de un transporte de personal estacionado al interior de un parque industrial generó una intensa movilización. El hecho se registró durante la tarde de este miércoles 18 de febrero en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

Fueron los compañeros del fallecido quienes pidieron la presencia de paramédicos luego de que el sujeto se desvaneciera sobre el pasillo del transporte de personal. A la llegada de paramédicos de Protección Civil Jaguares se confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales. El sitio fue resguardado a la espera de agentes de investigación.

Al sitio también llegaron peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) quienes comenzaron a recabar información en el sitio. Hasta el momento la víctima solo ha sido identificada como Ángel, pro lo que se espera que se den más detalles en las próximas horas. Autoridades señalaron que aparente el deceso ocurrió por causas naturales, pero será la autopsia de lay la que determine como sucedió el hecho.

Asesinan a hombre dentro de camioneta en Apodaca

Un hecho similar ocurrió la tarde de este miércoles 18 de febrero, cuando se reportó al muerte de un hombre al interior de una camioneta estacionada sobre la calle Leonides Villarreal en la colonia Villa del Sol en el municipio de Apodaca, Nuevo León. La víctima habría recibido un ataque directo por parte de hombres armados.

Esta deceso ocurrió cuando la víctima intentaba resguardarse al interior de una camioneta luego de observar que varios hombres armados llegaron hasta este sitio para aparentemente atacarlo. Los agresores lograron ubicarlo a bordo de este vehículo y comenzaron a dispararle en varias ocasiones. A la llegada de paramédicos se confirmó la muerte del sujeto.

