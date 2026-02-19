Encuentran Cuerpo en Terreno Baldío Durante Búsqueda de Persona Desaparecida en Juárez, NL

Mientras se llevaba a cabo el operativo de búsqueda de una persona, agentes de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas localizaron un cuerpo cubierto por bolsas plásticas, en un terreno baldío del municipio de Juárez, Nuevo León.

El hallazgo se registró durante la tarde del miércoles 18 de febrero, y la movilización se extendió hasta la zona cerca de las calles de la colonia Urbi Villa Real, a un costado de la autopista Monterrey-Reynosa. Agentes de investigación y peritos llevaron a cabo el levantamiento de evidencias e indagatorias correspondientes para investigar los hechos.

Cuerpo localizado en Juárez sigue sin ser identificado

De acuerdo con los primeros informes, se presume que el cuerpo encontrado en el municipio de Juárez corresponde a un hombre; sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han logrado establecer su identidad debido a las condiciones en el que fue encontrado el cadáver cubierto por las bolsas de plástico.

El despliegue y acordonamiento por parte de las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, se observó por varias horas en la avenida Santa Barbara, cerca del cruce con la calle Álora.

Hallan restos humanos dentro de bolsas en García

Durante la misma tarde del miércoles 18 de febrero, se registró otro hallazgo de restos humanos en el Área Metropolitana de Monterrey. Fue en colonia Miguel Hidalgo, en el municipio de García, donde vecinos y transeúntes reportaron el hallazgo de restos abandonados dentro de bolsas de plástico.

El hecho generó la movilización de las autoridades de seguridad y agentes de investigación, quienes acordonaron la zona para llevar a cabo las indagatorias correspondientes. Se está a la espera de los resultados de la autopsia para determinar la identidad de los restos humanos y saber si pertenecen a un hombre o una mujer.

Con información de Carlos Campos | N+

