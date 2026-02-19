Mujer Queda Atrapada del Brazo en Molino de Maíz en Guadalupe, Nuevo León

La tarde del miércoles 18 de febrero, Bomberos de Guadalupe y elementos de Protección Civil de Nuevo León, atendieron el llamado de auxilio de la trabajadora de un local de comida que terminó con su brazo derecho atrapado en el molino para masa.

Fue hasta el cruce de Lázaro Cárdenas y Benito Juárez en la colonia el Sabino, en Guadalupe, donde la empleada de una tienda de auto servicio fue atrapada por la máquina, en un descuido, mientras realizaba la limpieza. De acuerdo con lo narrado por la mujer, identificada como Martha Alicia de 53 años de edad, ella misma detuvo el molino con el interruptor.

El hecho generó la movilización de los cuerpos de emergencia, quienes arribaron al lugar para rescatar a la empleada. Los Bomberos de Guadalupe desconectaron la máquina por completo para reducir riesgos y después de varios minutos de esfuerzos, lograron liberar a la mujer.

Trasladan a empleada con fractura en el brazo a hospital del IMSS

Luego de ser liberada, paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) valoraron a la mujer y la trasladaron en ambulancia al IMSS UMAE Hospital de Traumatologia y Ortopedia 21 para su atención médica especializada, pues presentaba una posible fractura en el antebrazo a causa del accidente con el molino en el que quedó atorada.

En el local se quedaron autoridades del municipio para llevar a cabo las inspecciones correspondientes luego de este hecho. Hasta el momento, no han dado actualizaciones sobre el estado de salud de la señora Martha Alicia.

