Choque de Tráileres Deja Un Muerto en Carretera a Matehuala en Galeana, Nuevo León

Se registró el choque de dos tráileres en la Carretera a Matehuala, a la altura del kilómetro 103, en el municipio de Galeana, Nuevo León. El accidente involucró unidades de autotransporte de carga y generó la movilización de cuerpos de auxilio hacia el lugar de los hechos. Tras el arribo de las autoridades y cuerpos de emergencia, se confirmó que en uno de los tráileres se encontraba un hombre atrapado.

Video: Deja Un Muerto Choque de Tráileres en Carretera a Matehuala en Galeana

Al realizar la revisión correspondiente, los rescatistas determinaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. La víctima quedó atrapada al interior de la unidad tras el impacto entre los tráileres. Elementos de auxilio del municipio trabajaron en la liberación del cuerpo utilizando equipo hidráulico especializado, debido a las condiciones en las que quedó la cabina tras el choque.

Noticia relacionada: Choque de Transporte de Personal Deja 7 Lesionados en Apodaca, Nuevo León

Cierre total de la carretera a Matehuala

Durante las labores de rescate y extracción, la Carretera a Matehuala fue cerrada en su totalidad para permitir el trabajo seguro de los equipos de emergencia. El cierre se mantuvo mientras se realizaban las maniobras necesarias para liberar el cuerpo del hombre atrapado. El accidente generó afectaciones a la circulación en esta vía que conecta la región, mientras autoridades correspondientes continuaban con las diligencias en el lugar.

Hasta el momento, únicamente se ha confirmado el fallecimiento del hombre localizado en uno de los tráileres involucrados en el choque registrado en el municipio de Galeana.

Historias recomendadas:

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR