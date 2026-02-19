Choque de Tráileres Deja Un Muerto en Carretera a Matehuala en Galeana, Nuevo León
N+
Se registró un choque de dos unidades de carga sobre la Carretera a Matehuala, en el municipio de Galeana Nuevo León; un hombre terminó sin vida atrapado en una unidad de carga
COMPARTE:
Se registró el choque de dos tráileres en la Carretera a Matehuala, a la altura del kilómetro 103, en el municipio de Galeana, Nuevo León. El accidente involucró unidades de autotransporte de carga y generó la movilización de cuerpos de auxilio hacia el lugar de los hechos. Tras el arribo de las autoridades y cuerpos de emergencia, se confirmó que en uno de los tráileres se encontraba un hombre atrapado.
Al realizar la revisión correspondiente, los rescatistas determinaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. La víctima quedó atrapada al interior de la unidad tras el impacto entre los tráileres. Elementos de auxilio del municipio trabajaron en la liberación del cuerpo utilizando equipo hidráulico especializado, debido a las condiciones en las que quedó la cabina tras el choque.
Noticia relacionada: Choque de Transporte de Personal Deja 7 Lesionados en Apodaca, Nuevo León
Cierre total de la carretera a Matehuala
Durante las labores de rescate y extracción, la Carretera a Matehuala fue cerrada en su totalidad para permitir el trabajo seguro de los equipos de emergencia. El cierre se mantuvo mientras se realizaban las maniobras necesarias para liberar el cuerpo del hombre atrapado. El accidente generó afectaciones a la circulación en esta vía que conecta la región, mientras autoridades correspondientes continuaban con las diligencias en el lugar.
Hasta el momento, únicamente se ha confirmado el fallecimiento del hombre localizado en uno de los tráileres involucrados en el choque registrado en el municipio de Galeana.
Historias recomendadas:
- Entierran a Una de 2 Víctimas en Patio Central de Vivienda en Col. Roma en Monterrey
- Arde Carro Investigan Supuesto Acto de Vandalismo en Av. Solidaridad y Lincoln en Monterrey
- Se Distrae Conductor y Cae con Vehículo a Canal de Agua en Av. Lincoln en García
Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+
RR