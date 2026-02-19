Detienen a Menores de 15 y 17 Años por Presunto Asesinato de Mujer que Tendía Ropa en Monterrey

Dos menores de edad fueron detenidos luego de presuntamente participar en el asesinato de una mujer quien se encontraba tendiendo ropa en la azotea un domicilio ubicado en la colonia Independencia en el municipio de Monterrey. La captura ocurrió durante la noche del miércoles 18 de febrero, mismo día en que surgió la ejecución de la víctima.

Noticia relacionada: Asesinan a Mujer a Balazos Mientras Tendía Ropa en una Azotea en Monterrey

Luego de que se reportara un ataque a balazos contra una mujer que se encontraba tendiendo ropa, elementos de la Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) comenzaron con un despliegue en la zona. Fue en cruce de las calle Tamaulipas y Lago de Chapala donde fueron encontrados varios jóvenes que llamaron la atención de los oficiales.

Entre este grupo de jóvenes se encontraba uno adolescente que cumplían con las características físicas del presunto agresor. Luego de ser abordados por los policías, los individuos se dieron a la fuga, pero lograron capturar al sospechoso y a uno menor de edad más, el cual es investigado por su presunta complicidad.

Video: Capturan a Dos Menores Presuntamente Relacionados con Asesinato de Mujer en Monterrey

Jóvenes detenidos por presunto asesinato de mujer portaban sustancias ilícitas

Los jóvenes, de 15 y 17 años de edad, portaban 30 envoltorios con una sustancia similar al cristal, 25 bolsitas de piedras similares a la cocaína sólida, 20 bolsas con un polvo similar a la cocaína, una más con una pastilla rosa y una bolsa con hierva verde similar a la marihuana. Los menores serán investigados por delitos contra la salud.

Los agentes de investigación informaron que el principal sospechoso de la muerte de la mujer se trataría del menor de edad de 15 años. Ambos jóvenes fueron traslados a las instalaciones correspondientes, donde fueron puestos a disposición para comenzar una investigación en su contra. Se espera que en los próximos días se determine su situación legal.

Historias recomendadas:

DAGM