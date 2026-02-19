Proponen "Ley Therian" en Nuevo León para Evitar Bullying en Espacios Educativos

Un proyecto de "Ley Therian", que sirva para establecer protocolos y proteger los derechos de las personas en entornos educativos, fue presentada este jueves en el Poder Legislativo en el estado de Nuevo León.

El abogado Mauricio Castillo acompañó a Luis, un joven de 28 años de edad, que se dijo discriminado durante toda su vida porque desde los 8 ó 9 años de edad actúa y siente que es un equino. Presentó una iniciativa denominada ley de Protocolos de Convivencia y de Protección de Estudiantes en Entornos Educativos, sobre la cual explicó:

Analizada desde perspectiva social y psicológica con énfasis en protección de derechos y protección del bullying y de proteger a los jóvenes y niños en planteles educativos

Pide que "Ley Therian" se analice seriamente

Por su parte, Luis pidió a los Legisladores no ser juzgado por su conducta y que su propuesta se analice seriamente, mientras que su abogado Mauricio Castillo comentó que se deben realizar mesas de trabajo para comenzar a abordar el tema.

Que nos comprendan más que nada y que nos entiendan, que no nos juzguen por la manera en como nos comportamos

Dijo Luis, quien pidió apoyo para la "Ley Therian" y destacó que fácilmente son más de cien personas las que, como él, se identifican con otros animales.

Lo que el Congreso de Nuevo León tendría que analizar con éste propuesta sería: Establecer un Observatorio de Tendencia Digitales Juveniles; Analizar fenómenos virales y su impacto en convivencia escolar; emitir recomendaciones preventivas; y establecer apoyos en toma de decisiones a instituciones.

