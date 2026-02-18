Los Therians: ¿De Qué se Trata Esta Nueva Tendencia en México?; Psicoterapeuta Explica

Actualmente, una tendencia se está haciendo muy popular entre los jóvenes: los therians. ¿Qué son los therians? Son personas que se identifican, en un plano psicológico o espiritual, como un animal y no como un humano.

Medicamente, este es un fenómeno social y cultural que no implica una transformación física ni la creencia de tener un cuerpo distinto, sino una vivencia interna de identidad. Para los especialistas en psicología, es un trastorno de personalidad.

En Veracruz, la psicoterapeuta, Claudia Carolina Caro García, indica que, a pesar de que esta tendencia es relativamente nueva en México, estos acontecimientos ya se habían presentado en otras partes del mundo, teniendo su origen con las caricaturas.

En los libros, esto se llama un trastorno de personalidad y apenas se está viendo aquí en México; en otros lugares ya se estaba dando. Todo comenzó de caricaturas.

Claudia Caro menciona que esto no solo es una moda y que se debe tener mucho cuidado, ya que el cerebro es muy delicado, pues en algunos casos, puede no llegar a diferenciar lo que es verdad y lo que no, por lo que se debe tener cuidado con lo que hablamos y lo que pensamos, pues esto puede provocar un cambio neuronal.

El cerebro es muy delicado y no sabe si es verdad o es mentira; tenemos que tener cuidado de lo que hablamos, de lo que pensamos, porque hay un cambio en tus neuronas, en el sistema nervioso.

La mercadotecnia impulsa este tipo de movimientos sociales

A pesar de que se está percibiendo como una tendencia y algo momentáneo, los especialistas han llegado a considerar que sí, lo que se está viviendo con esta tendencia es un tema sumamente delicado.

Sí, es algo delicado, qué va a pasar después, vamos a correr con médicos, con psiquiatras, a tener medicados a los jóvenes por este cambio de trastorno porque son jóvenes; en el cerebro de un joven está una lucha de encontrar su personalidad, su identidad.

La médico familiar, Elizabeth Pérez García, indica que la mercadotecnia suele abonar a que más jóvenes se sumen a ser therians, sin importar que la vestimenta rebase los 3 mil pesos en redes sociales.

Mercadotecnia, bastante, imagínese los trajes, todo lo que venden, demasiado dinero de por medio, eventos masivos.

Mencionan que esto es grave, es como una pandemia que se debe atacar, ya que de no actuar, se podría perder a los jóvenes, por lo que se les recomienda a los padres de familia acercarse a los hijos, dialogar con ellos y hacerles ver que tienen una identidad valiosa.

