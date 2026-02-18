Nueve Personas Resultan Intoxicadas Tras Incendiarse una Bodega de Velillo en Fortín, Veracruz

Durante la madrugada de este miércoles 18 de febrero se reportó un fuerte incendio el cual dejó como saldo un total de nueve personas intoxicadas, luego de inhalar monóxido de carbono en un incendio registrado en la comunidad Monte Salas perteneciente a Fortín en la región centro de la entidad veracruzana.

Video Incendio Reduce a Cenizas una Bodega en Fortín; Hubo Nueve Personas Intoxicadas

Según el reporte de hechos, este suceso ocurrió en una bodega de velillo, esta quedó reducida a cenizas cuando luego de que el fuego se propagó rápidamente. Los grupos de auxilio como rescatistas primeros respondientes de Fortín, bomberos de Fortín A.C. y Protección Civil Municipal acudieron para sofocar las llamas y evacuar personas que había dentro del inmueble.

Los víctimas de este incendio que requirieron atención médica especializada, fueron trasladados a distintos hospitales por paramédicos de la unidad médica de Fortín. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro y conflagración.

Conato de incendio en carro alegórico causa alarma en Veracruz

Eel pasado sábado 14 de febrero, se informó acerca de un conato de incendio en uno de los carros alegóricos del desfile del Carnaval de Veracruz 2026. De acuerdo con los reportes, se trató del carro de la reina de esta edición, Fernanda Pumar, presuntamente debido al uso de pirotecnia podría ser una de las causas.

El informa de hechos indicó que el primer paseo del Carnaval de Veracruz, el cual tuvo lugar el pasado sábado. Durante los hechos se pudo observar cómo una de las partes que adornaba el carro alegórico comenzó a incendiarse. Extraoficialmente, se sabe que el incidente fue provocado por una chispa de los juegos artificiales que lleva el carro alegórico.

Un sujeto, apoyándose con una de las máquinas de humo, y otro con un extintor, se coordinaron para apagar las llamas de dicho siniestro, el cual se reportó que no pasó a mayores, por lo que no hubo reporte de personas que resultaran lesionadas tras dicho incidente ocurrido durante el primer desfile del Carnaval de Veracruz 2026.

