Pensión para Adultos Mayores en Veracruz: ¿Qué Documentos Necesito? Fechas de Registro y Módulos

Recientemente se dieron a conocer las fechas oficiales para poder registrarse en los programas de Pensión para Adultos Mayores. Se informó que el registro es del 16 al 22 de febrero del año en curso. De acuerdo con la información recabada, las personas que estén interesadas en recibir dichos apoyos deberán registrarse los días correspondientes a la inicial de su apellido, en un horario de 10:00 a 16:00 horas de lunes a domingo.

¿Qué día me tocará registrarme?

A continuación te damos los días exactos en los que, según la inicial de tu apellido, te tocará realizar el registro para que puedas recibir la pensión de Adultos Mayores.

Lunes 16: Letras A, B, C

Letras A, B, C Martes 17: Letras D, E, F, G, H

Letras D, E, F, G, H Miércoles 18: Letras I, J, K, L, M

Letras I, J, K, L, M Jueves 19: Letras N, Ñ, O, P, Q, R

Letras N, Ñ, O, P, Q, R Viernes 20: Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z

Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z Sábado 21: Todas las letras

Todas las letras Domingo 22: Todas las letras

¿Qué documentos necesito para realizar mi registro?

De acuerdo con la información oficial, para realizar el trámite es necesario que lleves tus documentos, así como los de tu auxiliar, los cuales se muestran en la siguiente lista.

Identificación oficial vigente: Puede ser tu credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad.

Puede ser tu credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad. CURP: Debe ser una impresión reciente.

Debe ser una impresión reciente. Acta de nacimiento: Formato legible

Formato legible Comprobante de domicilio: Este no debe ser mayor a seis meses; pueden ser teléfono, luz, gas, agua o predial.

Este no debe ser mayor a seis meses; pueden ser teléfono, luz, gas, agua o predial. Teléfono de contacto: Puede ser celular o fijo.

¿Cómo ubico el módulo de registro?

Para poder conocer el módulo en el que puedes realizar la entrega de documentos para tu registro, debes accesar al portal oficial, seleccionar la entidad (Veracruz) y, posteriormente, seleccionar tu municipio.

Una vez seleccionado el módulo de atención, deberás acudir para llevar la documentación correspondiente y entregarla en original, junto con una copia.

