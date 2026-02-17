De Lobos a Felinos: ¿Por Qué el Fenómeno de los Therians es Viral en Redes Sociales?

En los últimos días, en las distintas redes sociales se ha estado hablando sobre un fenómeno que ya se hizo viral: Los therians, que en varios países ya se “han reproducido”.

Pero sabes a qué se refiere, cuál es el significado de la palabra y qué implica para las personas identificarse con ciertas características de animales. Aquí te contamos los detalles.

Noticia relacionada: ¿Qué Son los Therians y de Dónde Salió esta Palabra? Significado y Diferencias con los Furry.

¿Qué son los Therians?

Se trata de personas que precisamente se identifican con ciertas características de animales. Dentro de ellos sienten que hay algo diferente, como un comportamiento o algo físico que se relaciona con un animal específico.

"Me di cuenta porque sentía dientes más grandes de los que tenía, sentía que tenía una cola larga y sentía garras. A veces tenía muchas ganas de trepar un árbol como si estuviera en el cuerpo incorrecto", dijo una persona que se identifica como Therian a Alejando Rivera, reportero de N+ Media.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb