Tráiler Vuelca en Autopista Monterrey-Laredo en Ciénega de Flores, NL; Hay un Herido

La volcadura de un tráiler generó una intensa movilización de autoridades de rescate hasta el kilómetro 30 de la autopista Monterrey-Saltillo, a la altura del municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León. El hecho se reportó durante la tarde de este jueves 19 de febrero.

Este accidente vial ocurrió luego de que aparentemente el operador de esta unidad pesada perdiera el control, lo que provocó que derrapara durante varios metros hasta llegar a un paso elevado, donde terminó volcado. Testigos pidieron de inmediato el apoyo de autoridades de rescate debido a que en su interior aún se encontraba el chofer del tráiler.

A este sitio llegaron Bomberos de Nuevo León y paramédicos para comenzar con las labores correspondientes. Personal de salud confirmó que el conductor de este tráiler volcado resultó con varias lesiones, por lo que fue trasladado a un hospital cercano para ser valorado por especialistas. Hasta el momento se desconoce el estado de salud del operador de la unidad pesada.

Volcadura de tráiler genera tráfico lento en autopista Monterrey-Laredo

Rescatistas comenzaron a resguardar este punto de la autopista a Laredo debido a que el tráiler comenzó a tener derrames de combustible, acción que podría generar otro percance. En este punto se registró tráfico lento debido a que la unidad quedó sobre el paso vehicular. Bomberos comenzaron a esparcir polvos absorbentes sobre la carpeta asfáltica.

Se espera que el tráfico en este punto continúe por al menos un par de horas, ya que autoridades espera que hasta este sitio llegue una grúa para remolcar la unidad pesada volcada y poder retirarla de la autopista. Elementos de vialidad piden a los automovilistas tomar rutas alternas para evitar quedar atrapado en las inmensas filas de tráfico.

