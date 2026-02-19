Moviliza Fuerte Incendio en el Lecho del Río Santa Catarina en Nuevo León

Un incenido en lecho del Río Santa Catarina movilizó a elementos de Bomberos de Nuevo León y de Protección Civil de Monterrey hasta la avenida Constitución, frente al Parque Fundidora en el municipio de Monterrey. El hecho se registró durante la noche de este jueves 19 de febrero.

Fueron varios automovilistas quienes reportaron este siniestro. A la llegada de bomberos, se confirmó que las llamas se encontraba consimiendo hierva seca y varios árboles del lecho del río. La zona afectada sería de aproximadamente de 400 m^2, por lo que la zona fue resguarada para llevar a cabo los trabajos correspondientes.

Uno de los carriles express de la avenida Constitución fue cerrado para poder agilizar los trabajos en este punto. Al sitio llegó al menos una pipa de agua para comenzar a combatir las llamas y asegurarse de que el incendio no se expandiera a otras zona del Río Santa Catarina.

Video: Se Incendia Río Santa Catarina Frente a Parque Fundidora en Monterrey

Investigan razón de incendio en el Río Santa Catarina

Hasta el momento se desconoce cómo se originaron las llamas sobre este lecho, por lo que autoridades de rescate serán quienes determinen este dato. Debido a las altas temperaturas en el Área Metropolitana de Monterrey, bomberos comentaron que fue difícil sofocar las llamas.

Fue después de las 8:30 de la noche cuando elementos de Protección Civil de Nuevo León informaron que lograron sofocar este siniestro y que habían comenzado con los trabajos de enfriamiento de la zona. Autoridades pidieron a automovilistas circular con precaución por este punto, ya que uno de los carriles express de la avenida Constitución seguirá cerrado hasta terminar el trabajo en este punto.

