Localizan a Hombre Sin Vida con Huellas de Violencia en Escobedo, Nuevo León
El hombre muerto fue localizado en la colonia Andrés Caballero por elementos de seguridad
Elementos de seguridad localizaron a un hombre sin vida quien aparentemente habría sido asesinado a golpes en una zona baldía en la colonia Andrés Caballero en Escobedo, Nuevo León. Este hallazgo ocurrió durante la madrugada de este viernes 20 de febrero.
Fueron elementos de la Policía de Escobedo quienes localizaron al hombre sin vida luego de realizar un recorrido de vigilancia sobre la calle Eulalio Villarreal. De inmediato se pidió la presencia de Agentes Ministeriales para comenzar con las investigaciones correspondientes y determinar como ocurrieron los hechos.
A este sitio llegaron elementos de la Fiscalía General de Justicias de Nuevo León (FGJNL) y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) por lo que la zona fue acordonada mientras se recababa la información necesaria de este caso. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, por lo que se espera que en las próximas horas se den más detalles.
Asesinan a mujer que tendía ropa en la colonia Independencia
Otro asesinato ocurrió durante la noche del 18 de febrero, cuando una mujer que tendía ropa en una azotea recibió al menos un impacto de bala. Los hechos ocurrieron en la colonia Independencia en el municipio de Monterrey. El suceso ocasionó una intensa movilización de autoridades.
Horas más tarde del asesinato de la mujer, fueron detenidos dos adolescentes quienes ya son investigados por la presunta participación en el deceso de la víctima. Los menores tendrían 15 y 17 años de edad, ambos quedaron puestos a disposición de la autoridades pertinentes, quienes determinarán su situación legal.
Con información de Raymundo Elizalde | N+
