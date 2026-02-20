Presuntas Amenazas de Balacera Movilizan a Policías en Prepa 16 de la UANL en San Nicolás, NL

La presunta amenaza de una balacera en las instalaciones de la Preparatoria 16 de la UANL, generó una intensa movilización de autoridades hasta el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El hecho ocurrió durante la mañana de este viernes 20 de febrero.

Al sitio llegaron elementos de la Policía de San Nicolás quienes comenzaron con recorridos cerca de este punto. Minutos más tarde arribaron a las instalaciones de la Preparatoria 16 varias unidades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) quienes comenzaron a supervisar la entrada de este plantel.

En el sitio también fueron utilizados varios binomios caninos para rastrear cualquier tipo de objeto que podría representar algún riesgo para los estudiantes. Pese a estas presuntas amenazas, se pudo notar una considerable presencia de estudiantes. Hasta el momento no se ha presentado alguna actividad sospechosa cerca de este sitio.

Investigarán presuntas amenazas en planteles de la UANL

Una madre de familia comentó de manera anónima para N+ Monterrey que las supuestas amenazas comenzaron a circular desde la noche del jueves 19 de febrero a través de varias redes sociales, por lo que pidieron a elementos de seguridad que realizaran un operativo para descartar que esto sucediera. La mujer también mencionó que a comparación del día de ayer, la cantidad de alumnos presente era menor.

Se espera que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) lleve a cabo las investigaciones correspondientes para localizar a la persona que presuntamente amenazó con realizar una balacera en la Preparatoria 16. A este hecho se une también la Preparatoria 2, la cual también presentó el mismo caso durante esta mañana.

