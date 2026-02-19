Rescatan a Cuatro Jóvenes tras Sufrir Deshidratación al Subir el Cerro de la Silla en Nuevo León

Cuatro jóvenes fueron rescatados luego de presentar complicaciones para descender del Cerro de la Silla, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El apoyo se brindó mientras los adolescentes se encontraban en una ruta hacia el Pico Norte, uno de los puntos más altos de este sitio.

El reporte ocurrió durante la tarde de este jueves 19 de febrero, lo que movilizó a rescatistas de Protección Civil de Nuevo León y Guadalupe hacia la zona para ubicar a los jóvenes. Tras ser localizados, los adolescentes fueron identificados como Luis Fernando Mendoza Hernández, de 19 años; Luis Guillermo García Cuevas, de 19 años; Alejandro Morales, de 16 años y Mauricio Israel Torres Caudillo, de 18 años de edad.

Los jóvenes presentaban síntomas de deshidratación debido del esfuerzo físico realizado durante el ascenso y las condiciones climáticas presentadas en el estado. Uno de los jóvenes presentó una lesión en una de sus rodillas, por lo que paramédicos le realizaron una revisión y descartaron que necesitara ser trasladado a un hospital.

Rescatistas dan recomendaciones a senderistas

Luego de que personal de Protección Civil de Nuevo León y Guadalupe dieran algunas recomendaciones, los jóvenes mencionaron que se encontraban en condiciones para retirarse por sus propios medios. Los rescatistas mencionaron que este despliegue se llevo a cabo durante 5 horas, por lo que pidieron a senderistas no explorar la zona sin alguna persona que conozca el sitio.

Elementos de rescate pidieron a la ciudadanía a tomar medidas preventivas antes de realizar actividades de senderismo, como mantenerse hidratados, utilizar ropa adecuada, evitar las horas de mayor exposición solar y notificar a familiares o autoridades sobre su recorrido, con el fin de prevenir emergencias en zonas de difícil acceso.

Con información de Adriana Garcino | N+

DAGM