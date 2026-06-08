Lago de Huayamilpas se ‘Pudre’: Retiran 17 Patos y Alertan Riesgo en Coyoacán

Autoridades retiraron 17 patos domésticos y anunciaron trabajos de rehabilitación del cuerpo de agua

Patos y otras aves resultan afectados por la contaminaciónFoto: Cuartoscuro

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Vecinos denuncian que el lago de Huayamilpas presenta vegetación excesiva, basura y agua de mala calidad

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