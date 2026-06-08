Lago de Huayamilpas se ‘Pudre’: Retiran 17 Patos y Alertan Riesgo en Coyoacán

El lago del Parque Ecológico Huayamilpas, ubicado en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México (CDMX), enfrenta un grave deterioro ambiental que ha encendido las alertas entre vecinos, especialistas y usuarios del espacio público. Lo que durante años fue uno de los principales atractivos naturales del parque hoy presenta acumulación excesiva de vegetación, basura y agua de mala calidad, una situación que ya impacta a la fauna local y genera preocupación por posibles riesgos sanitarios para quienes visitan diariamente la zona.

Habitantes de colonias cercanas como Ajusco Huayamilpas, Pedregal de Santo Domingo, Adolfo Ruiz Cortines y La Candelaria aseguran que el problema se ha intensificado durante los últimos meses. Según denuncian, la falta de mantenimiento ha permitido que el lago llegue a un punto crítico en el que incluso resulta difícil distinguir el agua debido a la gran cantidad de vegetación acumulada en la superficie.

La vecina Catherine Ximena explicó que las condiciones actuales son evidentes para cualquier persona que recorra el parque.

"El lago no está en buenas condiciones porque ya ni siquiera se ve el agua. Hay demasiada hierba, basura y todo está tan verde que el agua ya no se aprecia".

Malos olores y agua contaminada preocupan a quienes visitan el parque

Además del aspecto visual, los vecinos denuncian problemas relacionados con la calidad del agua. Durante los días soleados, afirman que los olores provenientes del lago son cada vez más intensos, lo que ha generado inquietud entre quienes utilizan el parque para actividades recreativas, deportivas o familiares.

La vecina Elsa Rodríguez señaló que la situación afecta especialmente a los animales que habitan el lugar, entre ellos los patos que permanecen de manera permanente en el lago.

"Le falta mucho mantenimiento, sobre todo al lago. El agua es de pésima calidad. En cuanto sale el sol, se percibe una pestilencia muy fuerte. Ahí están los patos, que son los más afectados".

La preocupación no se limita al impacto ambiental. Algunos habitantes consideran que el contacto con agua potencialmente contaminada podría representar un riesgo para menores de edad y visitantes que frecuentan el parque.

Especialistas explican por qué el lago perdió sus condiciones naturales

El deterioro observado en Huayamilpas tiene una explicación científica. Ricardo Medina, presidente del Colegio de Biólogos de México A.C., advirtió que el cuerpo de agua presenta un proceso conocido como eutrofización, un fenómeno que ocurre cuando existe una concentración excesiva de nutrientes en el agua.

Esta condición favorece el crecimiento acelerado de algas y vegetación acuática, reduciendo la cantidad de oxígeno disponible y deteriorando de manera progresiva la calidad del ecosistema. Como consecuencia, numerosas especies pueden verse afectadas, especialmente aves acuáticas y otros organismos que dependen directamente del lago para sobrevivir.

Antes de explicar las consecuencias del fenómeno, el especialista describió el estado actual del lago.

"Ese lago, al no recibir mantenimiento, se ha eutrofizado; en términos coloquiales, se ha podrido. Esto provoca que las aves que habitan o visitan el lugar, como los patos, no cuenten con las condiciones adecuadas para su desarrollo".

Los expertos advierten que cuando estos procesos avanzan sin intervención oportuna, la recuperación ambiental puede volverse más compleja y costosa.

Vecinos alertan por el impacto en la fauna y el riesgo para los niños

Quienes viven cerca del parque sostienen que el deterioro del lago refleja un problema de abandono más amplio dentro del área verde. Aseguran que la afectación no solamente alcanza a los patos que habitan el lugar, sino también a otras especies de aves que utilizan el parque como sitio de descanso o alimentación.

Israel, habitante de la zona, expresó su preocupación por las consecuencias que la situación podría tener tanto para los animales como para los visitantes.

"El deterioro afecta directamente a la fauna. No solamente son los patos; también llegan muchas otras aves. Además, preocupa el riesgo para los niños que pueden entrar en contacto con agua contaminada o interactuar con animales que aparentemente están enfermos".

La presencia de fauna silvestre y doméstica convierte al lago en un punto de interés ambiental dentro de Coyoacán, por lo que vecinos consideran urgente evitar que el problema continúe agravándose.

Piden recursos y un plan permanente para rescatar Huayamilpas

Aunque el Parque Ecológico Huayamilpas cuenta con reconocimiento como parque urbano y ecológico, especialistas consideran que no ha recibido la atención necesaria para garantizar su conservación a largo plazo.

Ricardo Medina recordó que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, ha reconocido la relevancia ambiental, social y cultural de este espacio. Sin embargo, afirmó que la protección efectiva requiere mucho más que reconocimientos oficiales.

El presidente del Colegio de Biólogos de México A.C. explicó cuál sería la medida más importante para evitar que la situación vuelva a repetirse.

"Lo más adecuado sería contar con un programa de manejo que permita atender de forma permanente las necesidades del parque. Pero, además de diseñarlo, es necesario asignar recursos para llevarlo a cabo".

El especialista añadió que el caso de Huayamilpas no es aislado y refleja una problemática que afecta a diversas áreas verdes de la capital.

"El problema es que no existen programas de manejo adecuados y, aún más grave, no se destinan los recursos necesarios para ejecutarlos".

Retiran 17 patos y anuncian rehabilitación del lago

Ante la creciente preocupación ciudadana, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial informó que el 3 de junio de 2026 fueron resguardados temporalmente 17 patos domésticos en instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La medida forma parte de los acuerdos alcanzados en mesas de trabajo coordinadas por la alcaldía Coyoacán mientras se desarrollan acciones para sanear el cuerpo de agua. Las autoridades buscan reducir riesgos para los animales durante las labores de rehabilitación.

Además, la alcaldía anunció que el 8 de junio de 2026 comenzarán los trabajos de rehabilitación del lago del Parque Ecológico Huayamilpas, una intervención que vecinos y especialistas consideran urgente para evitar mayores daños ambientales.

La recuperación del lago es vista por habitantes y especialistas como una acción indispensable para preservar uno de los espacios ecológicos más importantes de Coyoacán, proteger a la fauna local y garantizar condiciones seguras para miles de visitantes que acuden diariamente al parque.