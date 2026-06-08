Detienen a ‘El 01’ en Sonora; Lo Vinculan con Estos Delitos

Autoridades federales y estatales informaron sobre la detención de Hugo 'N', conocido con el alias de 'El 01', señalado como un presunto generador de violencia con operaciones en los estados de Sonora y Chihuahua. En N+ te compartimos de qué delitos lo acusan.

La captura fue resultado de labores de inteligencia e investigación realizadas de manera coordinada por integrantes del Gabinete de Seguridad y autoridades del Gobierno de Sonora, como parte de las acciones para combatir a grupos delictivos en la región norte del país.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Cae Hugo ‘N’, Alias ‘El 01’, Generador de Violencia en Sonora y Chihuahua

¿Quién es ‘El 01’?

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, Hugo 'N' es investigado por su probable participación en diversos delitos de alto impacto y por presuntamente formar parte de actividades relacionadas con la violencia que afecta a varias zonas de Sonora y Chihuahua.

Las investigaciones también lo relacionan con el uso de tecnología aérea no tripulada para realizar agresiones contra grupos rivales y corporaciones de seguridad, una práctica que en los últimos años ha sido detectada en distintos puntos del país por parte de organizaciones criminales.

Al momento de su detención, los agentes aseguraron un arma de fuego catalogada como de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, la cual quedó a disposición de las autoridades correspondientes junto con el detenido.

Tras su captura, Hugo 'N' fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica y dará seguimiento a las investigaciones abiertas en su contra.

Delitos y actividades por las que investigan a ‘El 01’

De acuerdo con las autoridades federales, Hugo 'N' es investigado por su presunta relación con diversas actividades delictivas de alto impacto, entre ellas:

Presunta participación en operaciones de grupos del crimen organizado en la región Sonora-Chihuahua.

Generación de violencia en distintas zonas de Sonora y Chihuahua.

Probable coordinación de ataques contra grupos rivales.

Presunto empleo de drones y tecnología aérea no tripulada para realizar agresiones.

FBPT