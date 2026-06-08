Detienen a ‘El 01’ en Sonora; Lo Vinculan con Estos Delitos

Autoridades detienen a 'El 01', vinculado a delitos de alto impacto en Sonora y Chihuahua

01El Gabinete de Seguridad dio a conocer que detuvieron al 01. Foto: X, @GabSeguridadMX

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