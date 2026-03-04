Incendio Consume Tejabán de Mujer de la Tercera Edad en Guadalupe, Nuevo León
N+
La mujer de la tercera edad se encontraba vendiendo nopales, en la colonia Cerro de la Silla, cuado su tejabán comenzó a incendiarse
COMPARTE:
Un incendio registrado la tarde de este miércoles 4 de marzo consumió el tejabán de una mujer de la tercera edad. Este siniestro ocurrió en la colonia Cerro de la Silla, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, donde elementos de rescate hicieron presencia.
Noticia relacionada: Consume Incendio Camión de Transporte de Personal en Colonia Valle de Chapulteppec en Guadalupe
Fue en el cruce de la avenida Cerro de la Silla y Sierra de Minas Viejas donde un tejabán comenzó a incendiarse. En esa propiedad vivía la señora María, quien en ese momento se encontraba vendiendo nopales cerca de este punto. Vecinos de este sitio fueron quienes se percataron de este siniestro, por lo que pidieron apoyo de bomberos y rescatistas.
A este punto llegaron cuadrillas de Protección Civil y Bomberos de Nuevo León, quienes de inmediato iniciaron con las maniobras necesarias para combatir el fuego que consumía el tejabán. Tras varios minutos de labores, los rescatistas lograron sofocar las llamas y posteriormente realizaron trabajos de enfriamiento para evitar que el incendio se reavivara. Los elementos confirmaron que este patrimonio quedó en perdida total.
Investigarán incendio en tejabán en Guadalupe
La señora María comentó para N+ Monterrey que mientras vuelve a recuperar su hogar vivirá con una de sus hermanas; además, pidió el apoyo de las autoridades del municipio de Guadalupe debido a que las llamas también consumieron sus muebles, papelería y la despensa que había surtido para esta semana.
Se espera que en las próximas horas acuda este punto alguno representante o autoridad del municipio para brindarle la atención y el apoyo necesario a la señora María. Hasta el momento se desconoce como inició este incendio, por lo que rescatistas comenzaron con recorridos en este terreno para determinar cual fue la razón del siniestro.
Historias recomendadas:
- Abogado de Karina "N" Presentará Pruebas para Evitar Vinculación por Denuncia de Waldo Fernández
- Fiscalía Descarta más Implicados en Feminicidio de Brithany en Monterrey
- Hermanos Enfrentarán Cargos por Feminicidio de Thaily Estefanía en García, Nuevo León
Con información de Porfirio Medellín | N+
DAGM