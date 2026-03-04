Fiscalía Descarta más Implicados en Feminicidio de Brithany en Monterrey

En el caso del feminicidio de la menor Brithany, ocurrido en Monterrey, la madre del menor señalado como responsable continúa detenida y vinculada a proceso por el delito de resistencia a particulares. Un juez determinó que se acredita dicho delito, por lo que la mujer permanece bajo proceso legal.

Aunque sigue privada de la libertad, las autoridades descartaron que haya tenido participación en el feminicidio de la adolescente de 15 años. La investigación no arroja datos que la involucren directamente en los hechos.

El menor, identificado como José “N”, de 14 años de edad y apodado “El Patines”, ya fue vinculado a proceso bajo el sistema de justicia especial para adolescentes y se encuentra detenido.

El Vicefiscal de Control y Desarrollo en Procuración de Justicia de la Fiscalía de Nuevo León, Alejandro Carlín Balboa, informó este miércoles 4 de marzo que la madre fue detenida al momento en que se realizó la aprehensión del menor, debido a que incurrió en el delito de resistencia a particulares.

"En el caso de este menor ya fue vinculado a justicia especial para adolescentes, se encuentra detenido, la madre también fue detenida por resistencia de particulares, sigue detenida, pero no hay datos en la carpeta de investigación acerca de que alguien más haya participado además del joven".

Con base en la carpeta de investigación, la autoridad ministerial descartó la participación de terceras personas en el crimen. De acuerdo con lo expuesto, únicamente el adolescente habría estado involucrado en el feminicidio.

¿Cómo fue localizado el cuerpo de Brithany?

Brithany estuvo desaparecida durante varios días a finales del mes de enero. Posteriormente, su cuerpo fue localizado en un terreno de la colonia Barrio de La Industria, en el sector Solidaridad, en Monterrey. El hallazgo generó consternación y movilización de las autoridades, que iniciaron las indagatorias correspondientes hasta dar con el presunto responsable.

El funcionario reiteró que, conforme a las investigaciones realizadas hasta el momento, en el crimen solo habría participado el menor apodado “El Patines”. Mientras tanto, el proceso judicial continúa tanto para el adolescente, bajo el sistema especializado para menores, como para su madre por el delito que le fue imputado.

