Abogado de Karina "N" Presentará Pruebas para Evitar Vinculación por Denuncia de Waldo Fernández

A días de que se lleve a cabo la audiencia de vinculación en el caso de Karina “N”, secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey, su defensa brindó una conferencia de prensa desde una plaza pública en la colonia Contry, al sur del municipio de Monterrey, Nuevo León.

Ever González, abogado de de Karina “N”, mencionó que durante esta audiencia de vinculación, la cual se realizará este 7 de marzo, buscarán desestimar las pruebas presentadas por el equipo legal del senador Waldo Fernández, donde se acusa a la secretaria y a tres personas más por los delitos de extorsión y falsedad durante una campaña política en 2024.

La parte legal de Karina “N” mencionó que no existían pruebas en las cuales se pueden acreditar que la secretaria participó en los delitos por los cuales fue detenida. El abogado dijo que durante esta audiencia ellos buscarán el auto de no vinculación a proceso para poder poner en libertad a Karina “N” tras permanecer varios días en prisión preventiva.

Durante esta conferencia de prensa, también hicieron presencia familiares y simpatizantes de Karina “N” quienes pidieron a las autoridades la liberación de la funcionaria. Será hasta este próximo 7 de marzo cuando se determine su situación legal, por lo que la secretaría permanecerá en prisión preventiva. Hasta el momento, el senador Waldo Fernández no ha emitido más declaraciones al respecto.

El martes 3 de marzo el fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, mencionó que pedirá al Ministerio Público Federal las copias de las pruebas presentadas ante la FGR para integrarlas a la carpeta de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) y así poder analizarlas y poder darle seguimiento a este hecho.

