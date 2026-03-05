Denuncian Presunta Fuga de Líquidos en Sala de Embalsamamiento en Monterrey, Nuevo León

A través de redes sociales, decenas de personas denunciaron la presencia de líquidos rojizos presuntamente provenientes de una sala de embalsamamiento ubicada en la calle Álvaro Obregón, en su cruce con la avenida Francisco I. Madero, en el municipio de Monterrey. En el lugar se pudieron observar algunos encharcamientos que abarcaban aproximadamente entre 10 y 15 metros.

Video: Denuncian Agua Contaminada que Presuntamente Sale de Sala de Embalsamamiento en Monterrey

De acuerdo con lo que se apreciaba a simple vista, parecía tratarse de fluidos sanguíneos mezclados con algunos químicos conservantes. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que estos líquidos se encontraban expuestos en plena vía pública, prácticamente en el paso vehicular.

Las imágenes compartidas por usuarios generaron preocupación entre vecinos y personas que transitaban por la zona, debido a que el líquido permanecía visible sobre el pavimento sin que se observara algún tipo de acordonamiento o limpieza inmediata del área.

Después de aproximadamente 30 minutos de que el equipo de N+ se encontraba en el lugar, salió la señora Blanca Medina, quien es embalsamadora en este local. La trabajadora explicó que la situación se habría originado por un problema con la red de drenaje del establecimiento.

Además, señaló que también han presentado fallas con la herramienta del clorador, situación que habría contribuido a que se presentará esta problemática.

Por lo mismo que se tapó el drenaje se nos llegó a descomponer el sistema de cloración y eso fue lo que sucedió. Nosotros ya revisamos, echamos cloro y vamos a poner cloro en los 10 a 15 metros para lavar. Fue algo de lo que no nos dimos cuenta en su momento. Sabemos lo que abarca un problema como este, no es algo que pase siempre

explicó Blanca Medina, quien se desempeña como embalsamadora.

Importancia del sistema de cloración

La técnica del clorador es una herramienta utilizada en las salas de tanatopraxia para desinfectar y tratar las aguas residuales peligrosas que se generan durante el proceso de preparación de un cuerpo. Este sistema garantiza condiciones de higiene al eliminar microorganismos patógenos antes de que los líquidos sean enviados al drenaje sanitario.

Por ello, se utiliza dentro de la sala de tanatopraxia o laboratorio para asegurar que los desechos líquidos sean inocuos antes de salir de la instalación. Debido a su función, se trata de un aparato fundamental para las salas de embalsamamiento, ya que permite cumplir con las normas de seguridad sanitaria. De acuerdo con lo señalado en el lugar, este equipo estaría presentando fallas.

Cabe recordar que los líquidos permanecen expuestos en la vía pública, lo que podría representar un riesgo sanitario. Existe la preocupación de que animales callejeros, como perros, puedan beber esta agua y enfermarse, o que incluso represente un peligro para la salud de las personas que circulan por la zona. Además, frente a la funeraria se encuentra un puesto de tacos, lo que ha generado mayor inquietud entre quienes trabajan y visitan el área.

Hasta el momento, se espera la llegada de las autoridades correspondientes para determinar qué medidas se tomarán ante esta situación ocurrida en la calle Álvaro Obregón y avenida Francisco I. Madero, en el municipio de Monterrey.

Alexis Lozano / Noticias N+

