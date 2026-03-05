Vinculan a Proceso a Tres Hombres en Monterrey; Trasladaban Sustancias Ilícitas en Camioneta

La tarde de este jueves 5 de marzo se dio a conocer la vinculación a proceso de tres hombres que fueron detenidos a bordo de una camioneta que transportaba drogas en la zona de la La Purísima en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Fueron elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) quienes se percataron de la presencia de los tres individuos al interior de un estacionamiento de un centro comercial ubicado en este punto. Al realizar los trabajos correspondientes, autoridades localizaron al interior del vehículo 74 kilos de una sustancia conocida como cristal.

La droga se encontraba empaquetada en varias cajas en las cuales se encontraban pegados varios sellos de una paquetería. Tras este hallazgo, los tres sujetos fueron detenidos y trasladados a las instalaciones correspondientes para determinar su situación legal. Los hombres fueron identificados como Oscar, de 45 años, Roberto, de 44 años y Armando de 41 años de edad.

Detienen a presunto operador de grupo delictivo

Otra detención similar se dio a conocer el pasado 2 de marzo, cuando autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) confirmaron la captura de Manuel “N”, un presunto operador de un grupo delictivo que opera en el estado de Chihuahua. El arresto ocurrió en una plaza comercial ubicada en el municipio de Monterrey.

El hombre era buscado por autoridades de diversas corporaciones en el estado de Chihuahua y de El Paso, Texas. Manuel “N” es acusado de participar en un ataque armado el pasado mes de enero de 25, cuando dos personas fueron heridas y un oficial fue asesinado. El sujeto será trasladado a la Fiscalía de Chihuahua para comenzar su proceso legal.

