Esto Dice Pedro Arce Sobre Caso de Karina “N”; Niega Irregularidad de Fiscalía en Nuevo León

Luego de que el senador Waldo Fernández, denunciara que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), en el año 2024, presentara varias irregularidades tras su denuncia contra Karina “N”, secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey, el exencargado del despacho de la FGJNL, Pedro Arce Jardón, negó dichas acusaciones.

El actual fiscal, Javier Flores Saldívar, mencionó que este caso se habría resuelto en septiembre de 2024, fecha en que la carpeta de investigación contra Karina “N” se cerró. El exencargado de este despacho declaró que durante esta denuncia las autoridades actuaron conforme a la ley y apegados a los principios de honestidad, además de respetar los derechos de ambas partes. Pedro Arce mencionó que en ningún momento se trató de proteger a Karina “N”.

Luego de preguntarle al exencargado de la fiscalía si había sido citado para declarar ante este caso, Pedro Arce mencionó que nadie lo ha llamado, pero estará abierto a aclarar cualquier duda o cuestionamiento respecto a este caso. Actualmente Karina “N” se encuentra bajo prisión preventiva en espera de que se dicte una audiencia de vinculación. Será el próximo sábado 7 de marzo cuando el caso se resuelva.

Buscará abogado de Karina “N” el auto de no vinculación a proceso

Waldo Fernández pidió que este caso tenga una investigación a fondo, ya que durante el 2024, según el senador, la Fiscalía de Nuevo León no actuó de forma correcta ni aplicó los procedimientos adecuados para analizar el caso. El fiscal Javier Flores señaló que ya se encuentra en contacto con la FGR para pedir las pruebas presentadas en esta institución para analizarlas y tomar una decisión ante esta denuncia.

Este 7 de marzo, la parte legal de Karina “N” presentará a las autoridades de la FGR algunas pruebas para buscar el auto de no vinculación a proceso contra la secretaria. Ever Gonzáles, abogado de la acusada, mencionó que los datos aportados por Waldo Fernández no acreditan la participación en las presuntas extorsiones y falsedad en contra del senador.

