Autoridades Clausuran Sala de Embalsamamiento en Monterrey Tras Derrame de Líquidos Rojizos

Después de que se presentarse líquidos en color rojo, posiblemente provenientes de una sala de embalsamamiento, las autoridades actuaron ante la situación reportada en el Centro de Monterrey. Personal de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente de Nuevo León, así como elementos de la Dirección de Protección Civil del municipio, acudieron al sitio para realizar una inspección.

Tras revisar las condiciones del lugar y constatar irregularidades, las autoridades determinaron suspender las actividades del establecimiento. Esto ocurrió luego de que la situación se difundiera y generará preocupación entre vecinos y personas que transitaban por la zona.

El establecimiento se encuentra ubicado en el cruce de la calle Álvaro Obregón y la avenida Francisco I. Madero, en una zona transitada del centro de la ciudad. Como parte de las acciones tomadas por las autoridades, se colocaron sellos de suspensión en el inmueble. Estos sellos se pueden observar del lado de la calle Álvaro Obregón, dónde se ubica la sala de embalsamamiento señalada por las denuncias.

Asimismo, los sellos también fueron colocados en el acceso a unas capillas de velación que se encuentran en la esquina con Calzada Madero. Con esta medida, el establecimiento quedó formalmente suspendido mientras las autoridades correspondientes realizan las investigaciones y revisiones necesarias.

Hasta el momento no se ha informado cuánto tiempo permanecerá cerrada la instalación ni cuáles serán las sanciones que podrían aplicarse en caso de confirmarse las irregularidades detectadas durante la inspección.

¿Por qué cerraron el lugar?

La suspensión del establecimiento se dio luego de que decenas de personas denunciaran en redes sociales la presencia de líquidos rojizos presuntamente provenientes de una sala de embalsamamiento ubicada en la calle Álvaro Obregón, en su cruce con la avenida Francisco I. Madero, en el municipio de Monterrey. En el lugar se pudieron observar algunos encharcamientos que abarcaban aproximadamente entre 10 y 15 metros sobre la vía pública.

De acuerdo con lo que se apreciaba a simple vista, parecía tratarse de fluidos sanguíneos mezclados con algunos químicos conservantes. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que estos líquidos se encontraban expuestos en plena vía pública, prácticamente en el paso vehicular.

La situación generó preocupación entre habitantes y comerciantes de la zona, ya que el líquido permanecía visible sobre el pavimento en un área donde constantemente circulan automóviles y peatones. Ante estas denuncias y la difusión del caso, las autoridades estatales y municipales acudieron al sitio para verificar lo ocurrido y tomar las medidas correspondientes, lo que finalmente derivó en la suspensión del establecimiento mientras continúan las revisiones del caso.

