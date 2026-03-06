Hombre es Asesinado a Balazos en Supuesto Anexo Abandonado en Guadalupe, Nuevo León

La madrugada del viernes 6 de marzo, un ataque armado dejó a un hombre sin vida en un supuesto anexo abandonado, ubicado en la calle La Casita, frente al numeral 324, en la colonia Evolución, perteneciente al municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Noticia relacionada: Madre Buscadora Encuentra Restos Humanos Dentro de Pozo en Salinas Victoria, Nuevo León

Fue cerca de las 03:00 horas cuando vecinos reportaron las detonaciones de arma de fuego en el sector, lo que generó la movilización de elementos policiacos hasta el sitio. Al arribar, encontraron a una persona inconsciente y desangrándose, misma que minutos después perdió la vida a causa de las heridas de bala.

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron la muerte del hombre que, hasta el momento, no ha sido identificado de manera oficial por parte de las autoridades de seguridad. Agentes ministeriales también arribaron al sitio que fue acordonado para llevar a cabo el levantamiento de evidencias y las indagatorias correspondientes.

De acuerdo con el testimonio de algunos vecinos, fueron dos hombres armados a bordo de una motocicleta, quienes arribaron al anexo abandonado en la colonia Evolución, en el municipio de Guadalupe, y dispararon contra la víctima que perdió falleció momentos después de ser agredido.

Video: Ejecutan a Hombre en Supuesto Anexo Abandonado en Guadalupe Nuevo León

Atacan a balazos a hombre en Monterrey

Esa misma madrugada, se registró otro ataque a balazos contra un hombre en la colonia Valle De Infonavit, al poniente de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. A pesar de la gravedad de las heridas, la víctima de 26 años de edad logró sobrevivir tras ser trasladado de emergencia a un hospital.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre armado habría disparado en contra del joven identificado como Arturo Tadeo, quien resultó con una herida de bala en el abdomen con salida en la espalda. Hasta el momento, el presunto agresor no ha sido localizado ni detenido por las autoridades.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH