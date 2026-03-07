Mañana Habrá Cambio de Horario 2026 en México: Checa la Hora Exacta Donde Vives Este Domingo

Si aún no lo sabes, habrá cambio de horario por el verano mañana domingo 8 de marzo 2026 en varias partes de México, por tal motivo acá te decimos por qué se adelanta el reloj y qué hora es en todo el país, para que verifiques el tiempo actual y de forma exacta en donde vives.

Para que no haya dudas respecto a cuándo se cambia el horario de verano, en una nota ya te dijimos en qué estados y municipios se debe adelantar el reloj una hora exacta, pues habitantes de Cd. Juárez, Chihuahua, Tijuana, Baja California o hasta de Nuevo Laredo, Tamaulipas tienen la duda de si también les toca modificar su reloj.

¿Mañana habrá cambio de horario en México?

Pese a que el cambio de horario se eliminó hace tres años, en los estados de la frontera se mantiene debido a la relación comercial que existe con Estados Unidos. Por tal motivo, para este domingo 8 de marzo los municipios de México que deben modificar su reloj una hora exacta son estos:

Baja California : Todo el estado.

: Todo el estado. Chihuahua : Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe.

: Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe. Coahuila : Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. Nuevo León : Anáhuac.

: Anáhuac. Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

¿Cuál es la hora actual en Monterrey, CDMX Guadalajara hoy?

El cambio de horario de verano 2026 no afectará a los estados de Monterrey, Nuevo León, Guadalajara y Ciudad de México, pero si existen dudas de qué hora es en estas ciudades, acá te dejamos el tiempo que marca actualmente de forma exacta:

¿Qué hora es en Cd. Juárez con el cambio de horario 2026?

Por la entrada del horario de verano en marzo 2026, la hora exacta en Ciudad Juárez será la misma mañana que en la Ciudad de México. Mientras tanto, el reloj marca lo siguiente este sábado:

¿Qué hora es en Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas hoy?

El cambio de horario en Tamaulipas aplica para varios municipios, por eso acá te mostramos la hora actual en Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa:

Ahora que ya sabes que sí hay cambio de horario hoy 8 de marzo por el verano 2026, la gente debe realizar el ajuste en todos los relojes que son manuales. En teléfonos celulares y otros automáticos seguramente ya se marcará la hora actual y exacta.

