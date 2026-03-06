¿Qué Evento Hay en Zócalo CDMX Mañana 7 y 8 de Marzo 2026? Horario y Lista de Actividades Gratis

Se viene un fin de semana cargado de actividades por el Día Internacional de la Mujer, y si aún no sabes qué hacer, acá te decimos qué evento hay en el Zócalo de la CDMX mañana sábado 7 y el domingo 8 de marzo 2026, con el horario de inicio y la lista de actividades gratis que habrá en la plancha del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Apenas la semana pasada se realizó el concierto de Shakira en el Zócalo, donde la cantante colombiana rompió el récord de asistencia. Ahora, se viene la marcha del 8M en la CDMX, por eso en una nota ya te dijimos a qué hora es la manifestación, la ruta que tomará y la lista de contingentes que participarán en el movimiento.

Video: Cronología: Así Fue el Concierto de Shakira en el Zócalo de CDMX 2026: "Estuvo Padrísimo"

¿Qué evento hay en el Zócalo CDMX el 7 y 8 de marzo 2026?

El evento que hay en el Zócalo este sábado 7 de marzo es el que lleva por nombre "Tiempo de Mujeres Festival por la Igualdad", el cual se realizará con más de 100 actividades en toda la capital de país, incluido el Centro Histórico CDMX.

Nota relacionada: Sheinbaum Aplaude a Shakira Luego del Concierto en el Zócalo

Para el domingo 8 de marzo se espera una fuerte concentración de personas, pues el Zócalo capitalino será el lugar al que llegarán todas las mujeres que decidan participar en la marcha del 8M en CDMX.

¿A que hora es el evento en el Zócalo hoy 7 y 8 de marzo?

El evento "Tiempo de Mujeres Festival por la Igualdad" se realizará durante prácticamente todo el sábado, pero específicamente a las 09:00 de la mañana y a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) se llevarán a cabo las principales actividades, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

En cuanto a la marcha del 8 de marzo que llegará al Zócalo CDMX, dicha manifestación dará inicio a las 12:00 horas del mediodía, aunque puede que minutos antes colectivas separatistas y de víctimas lleguen más temprano a la plancha de la Plaza de la Constitución.

Video: Cientos de Fans Acamparon en el Zócalo para Disfrutar del Concierto Gratuito de Shakira

Lista de actividades que habrá en el Zócalo CDMX el 7 y 8 de marzo 2026

Para que estés enterado de todo lo que habrá en la Plaza de la Constitución este fin de semana, acá te dejamos todas las actividades que se llevarán a cabo:

Creación del mensaje colectivo "Siempre vivas, libres e iguales" : A las 09:00 horas del sábado 7 de marzo 2026.

: A las 09:00 horas del sábado 7 de marzo 2026. Iluminación feminista en el Zócalo: A las 19:00 horas del sábado 7 de marzo 2026.

en el Zócalo: A las 19:00 horas del sábado 7 de marzo 2026. Marcha del 8M CDMX: Se espera que los contingentes empiecen a llegar al Zócalo a partir de las 13:00 horas este domingo 8 de marzo 2026.

Historias recomendadas: