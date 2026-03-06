¿Activan Contingencia y Doble No Circula Mañana 7 de Marzo? Confirman Restricción en CDMX-Edomex

Llegamos al primer sábado del mes y aunque las lluvias ayudan, se mantiene la mala calidad del aire en el Valle de México, por eso acá te decimos si hay Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula mañana 7 de marzo 2026, para que sepas qué carros y terminación de placas no circulan en CDMX y Edomex, por el programa sabatino de restricción vehicular.

Para fortuna de las personas, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) no se han visto en la necesidad de activar la fase 1 de contingencia ni el Doble No Circula en CDMX y el Estado de México, pero tampoco hay que relajarse, pues la mala calidad del aire se mantiene y en cualquier momento pueden implementarse medidas para disminuir la contaminación.

¿Hay contingencia hoy y Doble No Circula sabatino 7 de marzo 2026?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a la presencia de ozono y partículas PM2.5, por lo que el riesgo es alto para la población.

Aún y con esta información dada a conocer de forma oficial, de momento ni la CAMe ni la SEDEMA han decidido activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental, peso quiere decir que por ahora no se aplica el Doble No Circula 7 de marzo 2026.

Hoy No Circula 7 de marzo 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas no circulan?

El programa Hoy No Circula sábado 7 de marzo 2026 nos indica que los siguientes carros, placas y engomados no circulan por indicación de las autoridades del medio ambiente:

Todos los carros con holograma 2 .

. Autos con holograma 1, terminación de placas IMPAR: 1, 3, 5, 7 y 9 .

. Vehículos con placas foráneas no circulan todo el día.

Es importante recalcar que el Hoy No Circula 7 de marzo 2026 aplica en un horario de 05:00 de la mañana y 22:00 horas de la noche de este sábado. Los carros que están exentos del programa sabatino de restricción vehicular son aquellos que cuenten con holograma 00 y 0, sean vehículos híbridos o eléctricos, entre otros.

