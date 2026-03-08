Checo Pérez Destaca lo Positivo del GP de Australia y Reacciona al Roce con Liam Lawson.

Sergio Pérez aseguró que finalizar en la posición 16 en el Gran Premio de Australia fue el mejor resultado posible en el debut de Cadillac, por lo que queda mucho por trabajar. Además, se refirió al incidente con Liam Lawson, que revivió viejas tensiones en la carrera inaugural de la temporada de Fórmula 1.

El piloto mexicano dijo que "lo más positivo ha sido haber acabado la carrera con el nuevo equipo", al tiempo que señaló: "ahora lo importante es aprender y progresar".

Checo señaló que tienen en contra el tiempo, pero confió en que podrán lograr avances.

"Es clave ahora la progresión y trabajar con el equipo como debemos fijar el plan porque el tiempo en la Fórmula 1 es el peor enemigo que tenemos", explicó al ser entrevistado luego de la carrera en el circuito Albert Park.

El tapatío hizo historia para la escudería estadounidense, pues logró completar las 58 vueltas pese a los incidentes como la pérdida del espejo lateral o en la vuelta 34, cuando su monoplaza perdió parte del alerón delantero, lo que activó Virtual Safety Car para que los comisarios retiraran los restos de la pista.

Todo ello se tradujo en complicaciones a su visibilidad y ritmo, así como en la caída de rendimiento y dificultad para defender posiciones en el tráfico.

"No entiendo nada"

Con respecto al tema del ahorro y las baterías, uno de los principales dolores de cabeza de la nueva normativa, Pérez dijo que la situación es compleja y no entendió nada.

"No entiendo nada. Es supercomplicado; de repente te quedas sin batería y hace que la carrera sea muy diferente a lo que estaba acostumbrado. No lo disfruté tanto, pero esperemos que, con el paso de las carreras, lo podamos entender mejor", se sinceró.

Al ser abordado en otro momento, reiteró que el cambio de reglamento fue difícil, por lo que terminar 16 ya era "una gran victoria".

"Este ha sido el mejor resultado al que podíamos aspirar. Creo que tenemos mucha información que revisar, muchos procedimientos que ordenar y, sí, creo que como sabes, desafortunadamente en la Fórmula 1 no hay tiempo", insistió.

"Así que necesitamos dar pasos más grandes lo antes posible para poder avanzar", dijo.

Al ser cuestionado sobre el significado en lo personal, dijo que cambiaron muchas cosas en relación con lo que recordaba y sugirió que poco a poco tomará ritmo.

-Y desde una perspectiva personal, ¿qué tan bueno fue volver a un Gran Premio?, se le preguntó.

"Fue bueno, fue bueno. Ya sabes, obviamente es una Fórmula 1 muy diferente de la que yo recordaba. Está tomando un poco de tiempo adaptarse a esta nueva era de la Fórmula 1", dijo.

"No es tan agradable de manejar como lo era antes, pero espero que a medida que ganemos competitividad podamos divertirnos más en las carreras con el resto de la competencia", confió.

"Pero sí, creo que tenemos trabajo por hacer", agregó.

¿Qué pasó con Liam Lawson?

En Melbourne revivieron las viejas rencillas entre Checo Pérez y Liam Lawson con dos incidentes: al arranque y avanzado el Gran Premio de Australia 2026.

En el inicio, se generó un breve desorden en el grupo, mientras varios pilotos intentaban adelantarse en su posición. El mexicano logró esquivar al neozelandés cuando Franco Colapinto iba delante y casi lo toca. Sobre este momento, Pérez dijo que salió algo positivo.

"Lo más positivo es que pude esquivar a Lawson en la salida. El arranque ha sido una locura y complicada, pero lo importante es que pudimos acabar", indicó.

Más adelante, Checo Pérez y Liam Lawson luchaban por posición cuando el neozelandés intentó adelantar de forma agresiva. Los autos quedaron lado a lado y hubo un leve contacto rueda a rueda.

Checo se defendió y el de Racing Bulls se salió de la pista por un momento. Después, Lawson aceleró y ahí fue el contacto hasta que logró adelantarse. El mexicano comentó entre risas: "¿Qué le pasa a este tipo?". La maniobra fue revisada por los comisarios pero no se aplicó sanción, y ambos pilotos continuaron la carrera.

Entrevistado al respecto de su participación, Lawson sugirió que Checo Pérez no ha superado las tensiones, cuando no se peleaban un gran lugar. Primero expresó las complicaciones por la gestión de energía y frenos constantes, hasta que se refirió al roce con el mexicano.

"Sí, quiero decir, dos años después, no lo ha superado. Está peleando conmigo como si fuera por el campeonato mundial y estamos en el puesto 16", señaló.

"Bueno, sí, bueno, obviamente no me importa mucho. Mi carrera ya había terminado en ese momento", agregó. "O sea, no era nada ilegal. Simplemente era agresivo. La verdad es que me da igual. Es para P16", reiteró.

Por su parte, el mexicano minimizó la situación y dijo que era parte de lo competitivo.

"Para mí solo fue competir y fue un poco divertido, eso es realmente todo. Yo estaba en un coche mucho más lento, así que creo que está bien competir", dijo.

La tensión entre ambos se remonta a la temporada 2024 de Fórmula 1, en el Gran Premio de México. Durante esa carrera, Lawson, entonces piloto sustituto, tuvo un contacto en pista con Pérez mientras peleaban posición. El incidente escaló cuando, en plena carrera, el neozelandés realizó un gesto obsceno con el dedo medio hacia el mexicano, lo que generó críticas en el paddock.

