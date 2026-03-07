Gran Premio de Australia 2026: ¿En Qué Lugar Quedó Checo Pérez en su Regreso a la Fórmula 1?

Regresó la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia 2026 y eso significó, a su vez, el retorno de Checo Pérez al máximo circuito del automovilismo profesional. El piloto mexicano finalmente volvió a correr en un gran premio de la F1 tras un año de ausencia.

Sin embargo, para deleite de la afición latinoamericana, el tapatío está de vuelta y este sábado 7 de marzo participó en la primera carrera del año, la cual estuvo marcada por varias complicaciones en los autos de algunas escuderías, incluyendo Cadillac.

Para la vuelta número 18, cuatro pilotos habían abandonado la competencia en Melbourne debido a diversos fallos en sus respectivos monoplazas. Uno de los pilotos que no pudo terminar la carrera fue Valtteri Bottas, el compañero de 'Checo' Pérez, quien tuvo muchos problemas en su auto y se vio obligado a salir en la vuelta 18.

¿En qué lugar quedó Checo Pérez en el Gran Premio de Australia 2026?

Sergio Checo Pérez finalizó en la posición número 16, por delante de Lance Stroll, de Aston Martin, marcando el debut de Cadillac en la máxima categoría del automovilismo.

El mexicano logró resistir con el MAC-26 en las 58 vueltas en el circuito Albert Park este domingo, tiempo local, y anotó un logro histórico para su escudería.

"58 vueltas después, ¡y nuestro debut ya está hecho! Checo cruza la meta en 16.º lugar", destacó Cadillac apenas bajó la bandera cuadros durante el cruce de Checo Pérez.

58 laps later, and our debut is in the books! Checo crosses the line P16. #AusGP — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) March 8, 2026

Luego de terminada la carrera por parte del mexicano, predominaron los abrazos en el equipo estadounidense por haber completado la carrera inaugural.

"Hiciste historia hoy", le dijeron en la comunicación por radiofrecuencia, mientras le indicaban la posición confirmada.

Checo Pérez fue sobrio y reconoció el trabajo de todos. Dijo que están hambrientos por más, pero los avances serán graduales.

"Bien hecho a todos. Fue bueno completar la primera carrera, pero ahora todo se trata de encontrar pronto un gran paso adelante", respondió a su equipo.

Luego del abandono de otros pilotos, así como la resistencia, quedó dos posiciones por delante del sitio en que arrancó.

¿Quién ganó el Gran Premio de Australia 2026?

El ganador de la primera carrera del año en la Fórmula 1 fue George Russell y su compañero de Mercedes, Kimi Antonelli, quedó segundo. Las flechas plateadas consiguieron el 1-2 ubicándose en las primeras posiciones al arranque de la temporada.

Charles Leclerc, de Ferrari, completó el podio, seguiod de su coequipero, Lewis Hamilton, quien quedó en cuarto lugar, durante una competencia de rebases constantes al principio. Sin embargo, los del Cavallino Rampante no pudieron alcanzar a los de la escudería alemana.

El británico Lando Norris, de McLaren, inició la defensa del título con un quinto lugar, uno por delante del neerlandés Max Verstappen. El neerlandés, tetracampeón mundial, había arrancado la carrera desde el fondo de la parrilla por un accidente en la sesión de clasificación.

Oscar Piastri, el otro del equipo color papaya se alistaba a correr en casa, pero estrelló su monoplaza contra una barrera en la curva 4 durante la vuelta de formación, lo que dañó la rueda delantera derecha y el alerón delantero.

