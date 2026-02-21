Así Fue la Pretemporada de Checo Pérez con Cadillac

Sergio 'Checo' Pérez finalizó en la décima posición tras la última práctica de la pretemporada en Bahréin, antes de emprender el rumbo hacia Australia con Cadillac para el comienzo de la temporada. El mexicano acabó con una diferencia de tiempo de siete segundos respecto al registro que obtuvo Charles Leclerc, quien fue el líder. El mejor tiempo de Pérez en la sesión fue de 1:40:842.

Noticia relacionada: ¿Cuándo Corre Checo Pérez con Cadillac por Primera Vez en 2026? Horario y Cómo Ver Debut en F1

Esta fue la última vez que 'Checo' Pérez se sube al monoplaza de Cadillac antes de la primera práctica libre del Gran Premio de Australia, carrera que marcará el comienzo de la nueva temporada en la Fórmula 1. En ese sentido, muchos aficionados se han preguntado cómo le irá al piloto tapatío en su regreso a la máxima categoría del automovilismo profesional, pero siendo Cadillac una escudería nueva que, además, solamente tuvo un año para crear su auto, la prioridad de este quipo en las primeras carreras será poder concluirlas, por lo que sumar puntos ya será algo adicional.

Luego de concluir su pretemporada con la sesión matutina en Bahréin, Pérez señaló en la conferencia de prensa de la Fórmula 1 que, a pesar de los registros poco favorables durante las prácticas, hay situaciones que lo hacen estar tranquilo de cara al arranque de la campaña 2026. “Como equipo, al ser nuevos y poner todos los departamentos en marcha, va a llevar algo de tiempo”, dijo el mexicano.

Video: Marion Reimers Dice Que en Esta Temporada a Verstappen le Faltó Alguien como "Checo" Pérez

'Checo' Pérez habló del monoplaza de Cadillac

Sergio 'Checo' Pérez afirmó, tras la pretemporada en Bahréin, que el equipo se enfocó en encontrar los puntos débiles de cara al inicio de la temporada, pero resaltó que el vehículo de Cadillac es un auto "equilibrado". "Se trata de encontrar los puntos débiles. Por el momento, el equilibrio del coche se siente bien. Creo que tenemos un coche equilibrado”, afirmó el mexicano en la rueda de prensa.

En cada prueba hemos mejorado bastante. Estamos haciendo muchos kilómetros, que ha sido la parte más importante para nosotros. Sabíamos que iba a ser un comienzo muy duro, pero se trata de qué tan rápido podemos desarrollarnos a partir de aquí -'Checo' Pérez

En ese sentido, el tapatío reconoció que la primera mitad de la temporada será para sentar las bases del proyecto. “El desafío aquí será desarrollar más que los equipos que tenemos delante. Ese es un desafío masivo que enfrentaremos durante el año. Se trata de sentar las bases en la primera mitad del año, para poder poner todo en el lugar correcto en el equipo y poder desarrollar el coche lo más rápido posible. Con suerte, podremos alcanzarlos pronto”, afirmó 'Checo' Pérez.

Noticias recomendadas:

DB