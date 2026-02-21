Con Golazo del Brasileño Kenedy, Tuzos de Pachuca Dobla en Casa a Tigres de la UANL

Tuzos de Pachuca logró la victoria 2-1 casi al final del partido ante Tigres de la UANL, en el inicio de la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026, en duelo celebrado en el Universitario.

Los goles de los hidalguenses fueron obra de Salomón Rondón, al 79', y del brasileño Kenedy, a los 88 minutos, para dar la vuelta al marcador que previamente había inaugurado el local Ozziel Herrera, al 39'.

Todo parecía ideal para que el cuadro felino se agenciara los tres puntos como local. Ozziel abrió la cuenta a los 39 minutos y a partir de ese momento, Pachuca tuvo que trabajar para alcanzar a los anfitriones.

Fue en los últimos minutos del partido que Tuzos igualó el duelo por conducto de Salomón Rondón, al 79', luego de aprovechar una deficiente marcación en un tiro de esquina.

La voltereta tuza

Parecía que el partido estaba pactado para un empate a una diana por bando, pero no todo estaba dicho por parte de los foráneos.

Al minuto 88, en una jugada de pundonor por el costado izquierdo de los pachuqueños, Kenedy sacó un zurdazo apenas por delante del medio campo que superó a Nahuel Guzmán, para sentenciar el 2-1.

Sin duda alguna, jugar desde el minuto 50 con 10 jugadores, tras la expulsión del zaguero Joaquim, fue para Tigres desgastante y terminó por sucumbir ante el esfuerzo tuzo.

Pachuca escala a la segunda posición

Con la victoria, Pachuca sumó su sexta jornada sin conocer la derrota y escaló de manera provisional al segundo lugar de la general, con 14 puntos.

Mientras que Tigres hilvanó su segunda caída en fila, para quedarse en la séptima casilla, con 10 unidades conseguidas en lo que va del torneo.

Para la siguiente jornada, Pachuca se medirá como visitante al Mazatlán; mientras que los felinos tendrán un duro duelo en la capital mexicana ante América.

