Sujetos Armados Entran a Vivienda, Asaltan y le Cortan las Orejas a 4 Personas en Mexicali

A las 00:23 horas, el C5 reportó a la Cruz Roja Mexicana Oriente, ubicada en la colonia Carbajal, personas lesionadas por arma blanca en Mexicali. Se solicitó el traslado al Hospital General de Baja California de tres personas con lesiones en las orejas, mientras que se informó que un cuarto lesionado arribó por sus propios medios al nosocomio.

En el área de urgencias fueron localizadas cuatro personas con heridas. De acuerdo con el reporte, tres de las víctimas prefirieron no proporcionar declaraciones sobre lo ocurrido. La atención médica se brindó tras el aviso realizado a través del 911, lo que derivó en la movilización de los servicios de emergencia.

La madre de una de las víctimas fue quien realizó la llamada de auxilio, lo que permitió que acudiera una unidad policial para elaborar el informe correspondiente. Al momento del reporte, se indicó que se encontraban en espera de atención médica en el hospital.

¿Cómo terminaron las cuatro personas con las orejas cortadas?

Fue la cuarta víctima quien relató que se encontraba en un domicilio junto a varias personas cuando ingresaron aproximadamente ocho hombres armados. Según su testimonio, los obligaron a tirarse al piso y los despojaron de dinero y teléfonos celulares.

Durante el ataque, a esta persona le cortaron la oreja derecha. Después de cometer la agresión y el robo, los hombres armados se retiraron del lugar. El hecho ocurrió al interior del domicilio, donde quedaron lesionadas varias personas.

El caso fue atendido por la Cruz Roja Mexicana, el Hospital General de Baja California y autoridades de investigación que tomaron conocimiento de lo sucedido. Las víctimas presentaban lesiones en las orejas derivadas del ataque.

Información de Kitzia Flores | N+

RCP