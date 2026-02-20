Floyd Mayweather Anuncia su Regreso al Boxeo, luego de Pelea de Exhibición con Mike Tyson

Este viernes 20 de febrero el excampeón mundial Floyd Mayweather anunció que saldrá de su retiro y volverá al boxeo profesional porque aún se siente con potencial para imponer condiciones sobre el ring.

De acuerdo con lo dicho por Mayweather, su regreso a las peleas de campeonato será luego de un combate de exhibición que tiene pactado con Mike Tyson en unos meses.

Mayweather colgó los guantes en el 2017, hace nueve años, pero ahora mismo se siente en forma para subirse al ring en busca de los cinturones de las asociaciones de boxeo. Así lo refirió:

Todavía tengo lo necesario para establecer más récords en el deporte del boxeo

Con 48 años de edad, Floyd Mayweather aseguró que volverá a ser una sensación del pugilismo, como en sus mejores épocas:

Desde mi próximo evento de Mike Tyson hasta mi próxima pelea profesional posterior, nadie generará un impacto más grande ni generará más dinero con cada evento, que mis eventos

Invicto en 50 peleas, aunque ha aparecido en varios combates de exhibición desde entonces, el pugilista estadounidense firmó un acuerdo exclusivo con un promotor para volver a los combates profesionales. Sin embargo aún no hay fecha para su regreso.

Sólo se sabe Mayweather tentativamente estelarizará una cartelera de boxeo el próximo verano, contra un rival aún sin anunciar. Fue a través de un comunicado que se indicó que los detalles se revelarán "en las próximas semanas".

La última pelea profesional de Mayweather fue en 2017, contra Conor McGregor, estrella de artes marciales mixtas (UFC).

¿Cuándo y dónde será el combate Floyd Mayweather Jr. vs Mike Tyson?

Apenas hace unos días trascendió que ya están acordadas las condiciones para la pelea entre Floyd Mayweather Jr. y Mike Tyson. Aunque no se han dado a conocer todos los detalles, se revelaron la fecha y el lugar.

Y no, en esta ocasión no será en Las Vegas, como se acostumbraba con los grandes espectáculos sobre el ring. Tampoco se llevará a cabo en Arabia Saudita, como ha ocurrido en fechas recientes con las peleas de título mundial.

Hay que señalar que la pelea de Floyd Mayweather Jr. vs Mike Tyson será de exhibición, debido a que ambos boxeadores están retirados. Además de la notoria diferencia de edad que hay entre ellos: Tyson tiene 59 años de edad y Floyd cuenta con 48 años.

De acuerdo con Mike Coppinger, experto de Ring Magazine, el combate entre ambos excampeones mundiales se llevará a cabo el 25 de abril del 2026 en la República Democrática del Congo.

Hay que recordar que en el Congo ya antes hubo una pelea de box que generó mucha expectativa: en 1974 se llevó a cabo la función “Rumble in the Jungle”: hasta ese país de África llegaron Muhammad Ali y George Foreman para subirse al ring y ofrecer una pelea que hoy se considera legendaria.

De allí que los promotores hayan elegido a la República Democrática del Congo como sede para la pelea de exhibición de Floyd Mayweather Jr. vs Mike Tyson: sería una versión moderna de “Rumble in the Jungle”. aunque sin títulos ni cinturones en juego.

Con información de N+

RGC