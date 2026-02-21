Isaac Del Toro Gana la Sexta Etapa del Tour UAE y Toma Liderazgo de la Competencia

El ciclista mexicano Isaac Del Toro ganó la sexta y penúltima etapa del Tour UAE y tomó el liderato de la prueba, este sábado en la cima del Jebel Hafeet.

Al finalizar 168 kilómetros de recorrido entre Al Ain y Jal Hafeet y un ascenso final de 10,9 km al 6,9% de pendiente media, Del Toro logró quedarse con el maillot de líder.

De esta manera, el mexicano desbancó al italiano Antonio Tiberi, en esta etapa que acabó en la subida de Jebel Hafeet. Tiberi había partido este sábado con el jersey rojo de líder.

El italiano, quien quedó en cuarto lugar este sábado a 0:31 del americano, queda a 0:20 en la general a un día de que finalice esta prueba.

Mienrras que el segundo sitio de la sexta etapa fue para el australiano Lucas Plapp, a 0:12 de Del Toro, mientras que el tercero en cruzar la meta fue el austríaco Felix Gall (Decathlon) a 0:21 del primero.

En tanto, el colombiano Harold Tejada no pudo pasar de la octava posición este sábado y entró a 0:36 del Del Toro para ser cuarto en la general a 1:25 del corredor de UAE.

La octava edición del UAE Tour es una prueba de ciclismo en ruta por etapas que se celebra desde el 16 y termina el domingo 22 de febrero de 2026 en los Emiratos Árabes Unidos.

Con información de AFP

