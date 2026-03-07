George Russell Gana la Pole Position en el GP de Australia; ¿En Qué Lugar Largará 'Checo' Pérez?

Todo está listo para el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, y la parrilla del Gran Premio de Melbourne, en Australia, quedó definido tras la calificación celebrada este sábado.

El británico George Russell, de la escudería Mercedes, logró la primera pole de la temporada al superar al resto de los pilotos, y saldrá en la posición de honor el próximo domingo.

Será acompañado en el segundo puesto por su compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli, y en la tercera casilla por el francés Isack Hadjar, del equipo Red Bull.

¿Cómo le fue a 'Checo' Pérez?

Este GP de Melbourne también marca el regreso del piloto mexicano Sergio Checo Pérez, de la escudería Cadillac, también de recién estreno en el Gran Circo.

Sin embargo, el nacional tendrá una temporada complicada y al menos en esta oportunidad terminó en la posición 18, seguido un peldaño más abajo por su coequipero, el finlandés Valtteri Bottas.

Situación extraña será para el multicampeón de la F1, el neerlandés Max Verstappen, quien abandonó la calificación a causa de un accidente y saldrá desde el pit line.

Historias recomendadas:

Con información de N+

ICM