Sergio 'Checo' Pérez sobre la Calificación en el GP de Melbourne: "Fue Un Día Positivo"

El regreso del piloto mexicano Sergio Checo Pérez a la Fórmula 1 se vislumbraba complicado y al menos en el primer gran premio de la temporada, en Melbourne, Australia, tendrá que venir de atrás de la parrilla.

Luego de la prueba de calificación, Checo saldrá en la posición 18, mientras que Valtteri Botas, su coequipero en Cadillac, también escudería debutante, estará una casilla debajo.

Ante este escenario, el mexicano apareció en un video posteado en la cuenta de su equipo, junto a Bottas, para dar su punto de vista sobre lo ocurrido en la antesala del gran premio.

Noticia relacionada: George Russell Gana la Pole Position en el GP de Australia; ¿En Qué Lugar Largará 'Checo' Pérez?

"Un día positivo"

Sergio Pérez dijo que en general fue un día positivo para el equipo, aunque reconoció que fue un poco difícil competir en la prueba.

Dijo que el tener dos autos obteniendo datos e información durante la clasificación fue positivo "y espero de verdad que mañana podamos aprovechar al máximo el día".

Este domingo, en el Circuito de Albert Park, los 22 pilotos darán por iniciado el campeonato mundial de automovilismo 2026, en esta ocasión, con el ingrediente para México del regreso del Checo.

"Creo que podría haber algunas oportunidades, pero sabemos que tenemos un largo camino por recorrer y vamos a esforzarnos al máximo para intentar acortar distancias".

"Nos falta rendimiento"

Por su parte, el finlandés Valtteri Bottas dijo que la primera clasificación ya está hecha y reconoció que aún les falta afinar detalles.

"Por supuesto, vemos que nos falta rendimiento y es algo en lo que estamos trabajando a corto y largo plazo".

Agregó que está emocionado para disputar el GP de Melbourne, en lo que será la primera carrera para ellos con la escudería Cadillac. "Sé que nos estarán apoyando. ¡Gracias!".

Historias recomendadas:

Con información de N+

ICM