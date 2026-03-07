Vinculan a Proceso a Karina "N" por Delitos de Extorsión y Falsedad Contra Waldo Fernández

Luego de permanecer detenida durante 6 días, Karina "N", secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey, fue vinculada a proceso por los delitos de extorsión y falsedad de declaraciones en contra de Waldo Fernández, por los hechos registrados cuando ambos competían por la senaduría en el proceso electoral del 2024.

Débora “N” y Gustavo “N”, las dos personas que fueron detenidas junto con Karina "N" y quienes figuran como autores auxiliares, enfrentarán las mismas condiciones que la secretaría de Desarrollo Humano de Monterrey.

La defensa alegaba que no había pruebas sustentadas, pero la Fiscalía impulsó que los diputados habían realizado asociacionismo delictuosa en modalidad de pandillerismo; esta presunción fue desechada por el juez y en medio de los alegatos se estableció que Karina “N” pudiera ser la autora intelectual.

Además, se presume que Gustavo “N” pudo realizar la llamada al senador Waldo Fernández en la que le exigían 5 millones de pesos y la renuncia a su candidatura, así como Débora “N” la denuncia en la que se le señala de abuso sexual.

Video: Vinculan a Proceso a Karina "N" por Denuncia de Waldo Fernández

Ingresa ambulancia para brindar atención médica a Karina "N"

La audiencia de vinculación, realizada este sábado 7 de marzo de 2026, duró casi 7 horas y tuvo cuatro recesos: el primero de ellos para que paramédicos, quienes arribaron en una ambulancia, brindaran atención médica a Karina “N”, quien registró malestares físicos.

El segundo receso de la audiencia de vinculación fue a petición de uno de los imputados para ingerir medicamentos, el tercero a solicitud de la Fiscalía y el cuarto para tomar dar la resolución del caso, donde el juez determinó auto de vinculación a proceso y medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por los delitos de extorsión y falsedad de declaraciones.

Información en proceso...