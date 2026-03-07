Gobierno de Monterrey Anuncia a Nuevo Secretario de Desarrollo Humano tras Vinculación de Karina

Después de que Karina “N”, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, fuera vinculada a proceso por los delitos de extorsión y falsedad de declaraciones en contra del senador Waldo Fernández, este mismo sábado 7 de marzo, el Gobierno de Monterrey emitió un comunicado para dar a conocer al nuevo funcionario que se quedará en el cargo.

Noticia relacionada: Vinculan a Proceso a Karina "N" por Delitos de Extorsión y Falsedad Contra Waldo Fernández

Será el secretario de Participación Ciudadana, Rafael Ramos de la Garza, quien se quedará a cargo de manera temporal de la dependencia para garantizar la continuidad de los programas, servicios y acciones de la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del municipio de Monterrey, Nuevo León.

Vinculan a proceso a Karina "N" por delitos contra Waldo Fernández

Después de una audiencia de casi 7 horas, Karina "N", la exsecretaria de Desarrollo Humano y e Igualdad Sustantiva de Monterrey, fue vinculada a proceso con medida cautelar de prisión preventiva este sábado 7 de marzo por los delitos de extorsión y falsedad de declaraciones en contra de Waldo Fernández, cuando ambos competían por la senaduría en el proceso electoral del 2024.

Las dos personas que fueron detenidas junto con la exsecretaria, Gustavo “N” y Débora “N”, fueron vinculados al igual que Karina "N" y son señalados como sus autores auxiliares, el primero de ellos por presuntamente realizar la llamada al senador Waldo Fernández en la que le exigían 5 millones de pesos y la renuncia a su candidatura, y la otra detenida por denunciar presunto abuso sexual.

Cabe destacar, que antes de que el juez diera a conocer la resolución de la audiencia de vinculación, Karina "N" emitió un comunicado a través de sus redes sociales, donde ofreció una disculpa pública al senador Waldo Fernández y su familia por las afectaciones causadas ante esta situación.

Video: Vinculan a Proceso a Karina "N" por Denuncia de Waldo Fernández

Historias recomendadas:

SHH