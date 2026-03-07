Karina "N" Ofrece Disculpa Pública a Waldo Fernández y su Familia

Este sábado 7 de marzo, mientras se lleva a cabo la audiencia de vinculación para la resolución del proceso legal de Karina "N", la secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del municipio de Monterrey compartió a través de sus redes sociales un comunicado dirigido al senador Waldo Fernández, a su familia y a la opinión pública en general.

En el mensaje, Karina "N" ofreció una disculpa pública "a quienes pudieron haberse sentido afectados por esta situación" y reconoció el impacto que ha tenido el caso en el ámbito personal y público, principalmente con el senador Waldo Fernández. Además, lamentó "las circunstancias que dieron origen a esta situación".

Dentro del comunicado, la secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey también expresó su disposición para colaborar la esclarecer los hechos y destacó que su función pública no tiene relación con el caso.

¿Cómo avanza el caso de Karina "N" en Nuevo León?

Karina "N", secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del municipio de Monterrey, fue detenida el pasado 1 de marzo por gentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en la colonia Mezquital, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Posteriormente, le fue dictada prisión preventiva por su presunta participación en delitos federales, específicamente por los delitos de extorsión y falsedad en declaraciones presuntamente cometidos contra el senador Waldo Fernández. Junto a ella fueron detenidos dos personas más, un hombre y una mujer, que no han sido identificados.

Este sábado 7 de marzo de 2026, a las 11:00 de la mañana inició la audiencia de vinculación, en la cual hubo cuatro receso y continuó a las 16:00 horas. Hasta el momento, las autoridades no han definido, ni dado a conocer, la resolución del caso de Karina "N".

