¿Cuándo Regresa la Fórmula 1? Calendario de la Temporada 2026
Terminó la temporada 2025, pero no falta mucho para que vuelvan a rugir los motores en la máxima categoría del automovilismo; 'Checo' Pérez volverá tras un año de ausencia
La temporada 2025 de la Fórmula 1 llegó a su final este domingo 7 de diciembre. La última carrera del año, el Gran Premio de Abu Dhabi, vio a Max Verstappen llevarse el triunfo, aunque eso no fue suficiente para renovar el título, pues al final fue Lando Norris, de McLaren, quien se coronó campeón del mundo al terminar en tercer lugar en el circuito de Yas Marina.
Norris, que superó a Verstappen por apenas dos puntos en la tabla del Campeonato de Pilotos, se alzó así con su primer título en la Fórmula 1 en lo que fue una temporada que, a diferencia de años recientes, tuvo que esperar hasta el último gran premio, para definirse. Ahora los pilotos y las escuderías se tomarán un breve descanso antes de enfocarse en la próxima temporada, la cual ya tiene definido su calendario.
Calendario completo de la Fórmula 1 para 2026
La próxima temporada, la Fórmula 1 tendrá a una nueva escudería en la parrilla de salida. Se trata de Cadillac, equipo para que el correrá el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez. Por esa razón, aquí te dejamos el calendario completo para 2026 de la máxima categoría del automovilismo.
- GP de Australia - del 6 al 8 de marzo
- GP de China - del 13 al 15 marzo
- GP de Japón - del 27 al 29 de marzo
- GP de Bahréin - del 10 al 12 de abril
- GP de Arabia Saudita - del 17 al 19 de abril
- GP de Estados Unidos (Miami) - del 1 al 3 de mayo
- GP de Canadá - del 22 al 24 de mayo
- GP de Mónaco - del 5 al 7 de junio
- GP de España (Barcelona-Cataluña) - del 12 al 14 de junio
- GP de Austria - del 26 al 28 de junio
- GP de Gran Bretaña - del 3 al 5 de julio
- GP de Bélgica - del 17 al 19 de julio
- GP de Hungría - del 24 al 26 de julio
- GP de Países Bajos - del 21 al 23 de agosto
- GP de Italia - del 4 al 6 de septiembre
- GP de España (Madrid) - del 11 al 13 de septiembre
- GP de Azerbaiyán - del al 26 de septiembre
- GP de Singapur - del 9 al 11 de octubre
- GP de Estados Unidos (Austin) - del 23 al 25 de octubre
- GP de México - del 30 de octubre al 1 de noviembre
- GP de Brasil - del 6 al 8 de noviembre
- GP de Estados Unidos (Las Vegas) - del 19 al 21 de noviembre
- GP de Qatar - del 27 al 29 de noviembre
- GP de Abu Dhabi - del 4 al 6 de diciembre
