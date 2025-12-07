¿Cuándo Regresa la Fórmula 1? Calendario de la Temporada 2026

La temporada 2025 de la Fórmula 1 llegó a su final este domingo 7 de diciembre. La última carrera del año, el Gran Premio de Abu Dhabi, vio a Max Verstappen llevarse el triunfo, aunque eso no fue suficiente para renovar el título, pues al final fue Lando Norris, de McLaren, quien se coronó campeón del mundo al terminar en tercer lugar en el circuito de Yas Marina.

Norris, que superó a Verstappen por apenas dos puntos en la tabla del Campeonato de Pilotos, se alzó así con su primer título en la Fórmula 1 en lo que fue una temporada que, a diferencia de años recientes, tuvo que esperar hasta el último gran premio, para definirse. Ahora los pilotos y las escuderías se tomarán un breve descanso antes de enfocarse en la próxima temporada, la cual ya tiene definido su calendario.

Calendario completo de la Fórmula 1 para 2026

La próxima temporada, la Fórmula 1 tendrá a una nueva escudería en la parrilla de salida. Se trata de Cadillac, equipo para que el correrá el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez. Por esa razón, aquí te dejamos el calendario completo para 2026 de la máxima categoría del automovilismo.

GP de Australia - del 6 al 8 de marzo

GP de China - del 13 al 15 marzo

GP de Japón - del 27 al 29 de marzo

GP de Bahréin - del 10 al 12 de abril

GP de Arabia Saudita - del 17 al 19 de abril

GP de Estados Unidos (Miami) - del 1 al 3 de mayo

GP de Canadá - del 22 al 24 de mayo

GP de Mónaco - del 5 al 7 de junio

GP de España (Barcelona-Cataluña) - del 12 al 14 de junio

GP de Austria - del 26 al 28 de junio

GP de Gran Bretaña - del 3 al 5 de julio

GP de Bélgica - del 17 al 19 de julio

GP de Hungría - del 24 al 26 de julio

GP de Países Bajos - del 21 al 23 de agosto

GP de Italia - del 4 al 6 de septiembre

GP de España (Madrid) - del 11 al 13 de septiembre

GP de Azerbaiyán - del al 26 de septiembre

GP de Singapur - del 9 al 11 de octubre

GP de Estados Unidos (Austin) - del 23 al 25 de octubre

GP de México - del 30 de octubre al 1 de noviembre

GP de Brasil - del 6 al 8 de noviembre

GP de Estados Unidos (Las Vegas) - del 19 al 21 de noviembre

GP de Qatar - del 27 al 29 de noviembre

GP de Abu Dhabi - del 4 al 6 de diciembre

