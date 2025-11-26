Aston Martin Anuncia Nuevo Director para Temporada 2026 en la Fórmula 1; ¿Quién es Adrian Newey?

Este año McLaren ha dominado al resto de las escuderías, llevándose desde hace semanas, el Campeonato de Constructores. Aunque todavía faltan dos carreras para que finalice la temporada 2025 de la Fórmula 1, varios equipos ya están pensando en lo que será el 2026 y uno de ellos es el de Aston Martin, el cual ha anunciado varios cambios en su estructura de liderazgo.

La escudería británica confirmó este miércoles 26 de noviembre que Adrian Newey será el nuevo director del equipo a partir del próximo año. A través de un comunicado, Aston Martin detalló que Newey " será responsable de guiar al equipo técnico, incluidas las operaciones en la pista del automóvil y asumirá el papel adicional de director del equipo a partir de 2026".

" Estoy deseando asumir este papel adicional, ya que nos ponemos en la mejor posición posible para competir en 2026, donde nos enfrentaremos a una posición completamente nueva con Aston Martin, ahora un equipo de trabajo combinado con el considerable desafío que enfrentan las nuevas regulaciones", declaró Adrian Newey tras su nombramiento como nuevo director del equipo.

¿Quién es Adrian Newey, el nuevo director de equipo de Aston Martin?

Adrian Newey, de 66 años de edad, es considerado uno de los mejores ingenieros que hay en la Fórmula 1. Luego de haber trabajado para Red Bull durante 18 años, abandonó a la escudería austriaca para unirse a Aston Martin en marzo de este mismo año y ahora será el director del equipo.

Durante su trayectoria en la Fórmula 1, sus diseños de monoplaza llevaron a la escudería Williams a ganar cuatro campeonatos de pilotos y cuatro de constructores. Repitió el éxito en McLaren, donde colaboro para los dos títulos de Mika Hakkinen en 1998 y 1999. En 2006 se unió a Red Bull, donde se consagró como una leyenda, al ser parte fundamental de la era dorada del equipo, conquistando cuatro campeonatos de pilotos y cuatro de constructores entre 2010 y 2013.

