¿Gilberto Mora Puede Jugar el Xolos vs Tigres de la Liguilla por ser Menor de Edad? Esto Sabemos

Gilberto Mora es la gran joya del futbol mexicano. Con apenas 17 años de edad, el centrocampista de los Xolos de Tijuana se ha ganado la titularidad con su club y todo apunta a que peleará por un lugar en la convocatoria de Javier Aguirre de cara al Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

Mora y el equipo de los Xolos se preparan para enfrentar a Tigres en el arranque de la Liguilla del Torneo Apertura 2025, partido que ha generado muchas dudas con respecto a la posible participación del joven futbolista mexicano. Y es que en las últimas horas ha circulado un rumor que señala que Gilberto Mora no podría jugar debido a la Ley Federal del Trabajo, la cual impide que los menores de edad laboren después de las 10:00 pm, sin embargo la afición de Tijuana no tiene nada de qué preocuparse.

Gilberto Mora sí puede jugar el partido de Xolos vs Tigres

El artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo establece que "queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciocho años en establecimientos no industriales después de las diez de la noche", así como "en expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, cantinas o tabernas y centros de vicio". Ese artículo fue el que generó la confusión sobre la hipotética exclusión de Gilberto Mora para el partido de este miércoles 26 de noviembre, el cual comienza a las 9:00 pm (hora local de Tijuana).

Sin embargo, en el artículo 175 Bis, se aclara que " no se considerará trabajo las actividades que bajo la supervisión, el cuidado y la responsabilidad de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, realicen los menores de quince años relacionadas con la creación artística, el desarrollo científico, deportivo o de talento, la ejecución musical o la interpretación artística en cualquiera de sus manifestaciones". Por esta razón, Gilberto Mora no tiene impedimento legal en participar en el partido de esta noche.

¿A qué hora empieza el partido de Xolos vs Tijuana de la Liguilla?

Este miércoles 26 de noviembre de juegan los primeros tres partidos de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Uno de ellos es el de Xolos vs Tigres, el cual esta pactado para comenzar a las 11:00 pm (tiempo del centro de México), es decir a las 9:00 pm hora local en Tijuana.

