Norris y Piastri, Descalificados del GP de Las Vegas; Revive la Lucha por el Título de la F1

Lando Norris y Oscar Piastri, ambos compañeros en McLaren, fueron ser descalificados del Gran Premio de Las Vegas, con lo que revive la lucha por el título de la F1 y con oportunidades más claras para Max Verstappen.

Previamente, la FIA reportó que los pilotos incumplieron el artículo 3.5.9 del reglamento técnico, que estipula que la plancha de madera del monoplaza tenga un grosor superior a nueve milímetros.



El delegado técnico de la FIA, Jo Bauer, dijo que midió ambos patines inferiores de ambos vehículos y medían menos de nueve milímetros, por lo que trasladó la información a los comisarios para que decidieran.

El equipo McLaren alegó condiciones extraordinarias —incluido un fuerte “porpoising”, poco tiempo de práctica y posible daño accidental—, pero los comisarios determinaron que, aun si el desgaste no fue intencional, la normativa es clara: cualquier infracción de este tipo implica descalificación automática.