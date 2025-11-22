Un Escolta de Carlos Manzo Está Prófugo, Revela Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Tras el arresto de siete escoltas de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado hace tres semanas, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reveló que uno de los guardaespaldas se encuentra prófugo.

Este sábado 22 de noviembre, el mandatario estatal destacó que se ampliaron las indagatorias del caso al círculo de seguridad del edil, debido a su presunta participación en el crimen cometido por supuestas órdenes de líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin embargo, dijo que un escolta está pendiente de localizar, y recalcó que las pesquisas se han "desdoblado" de forma amplia e integral en un panorama de "360 grados" para dar con los responsables de la ejecución que ha conmocionado al país, desatando una ola de protestas por la indignación y en exigencia de justicia.

Ya se estableció por parte de la fiscalía, esta línea que incluye su primer círculo de seguridad, ocho escoltas, ayer fueron detenidos siete, uno no fue detenido, es decir, se encuentra prófugo, pero siete fueron detenidos

"Pues ya se les están tomando sus declaraciones, están ya puestos a disposición del juez correspondiente, quien determinará su situación legal", señaló a medios locales en referencia a los siete guardaespaldas, a quienes este 22 de noviembre les fue dictada la prisión preventiva por su presunta omisión en el caso.

-¿El custodio que se fugó también era parte del círculo cercano? ¿Era el titular de seguridad en Uruapan?, se le consultó.

"Son ocho, pero fueron detenidos siete", respondió.

-Pero ¿el titular de seguridad de Uruapan es el prófugo?, se le insistió.

"No, no, no, ¿del secretario? No, es otro, del círculo de escoltas", precisó al ser abordado en un evento de la mariposa Monarca en Sierra Chincua, en Angangueo, Michoacán.

Indagan a 14 de GN que custodiaban al alcalde

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que igual se indaga a los 14 elementos de la Guardia Nacional que laboraban como el segundo círculo de seguridad del alcalde Carlos Manzo.

-Qué les han dicho de los elementos de la Guardia Nacional, ¿también podrán ser requeridos?, se le preguntó este sábado al acudir al evento de apertura de los Santuarios de la mariposa Monarca en la entidad.

"El tema se investiga todos, incluyendo la Guardia Nacional", contestó el gobernador, quien atribuyó la principal responsabilidad a los escoltas que el edil eligió.

"Aunque que el círculo cercano, como ustedes lo saben, y se ha expresado constantemente, el propio presidente municipal era quien determinó que estos escoltas fueran su círculo más cercano en cuanto al tema de su seguridad y la Guardia Nacional siempre hacía un segundo círculo, digamos, en su entorno", acotó.

Ramírez Bedolla calificó como "muy acertado" el trabajo de la Fiscalía de Michoacán, que encabeza las investigaciones con Carlos Torres Piña, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo de Omar García Harfuch.

Pero el gobernador evitó pronunciarse en concreto sobre la línea política, y solo mencionó que las indagatorias están abiertas para esclarecer el móvil o los posibles responsables del asesinato del que era conocido como el "alcalde del sombrero".

-¿Ya se descartó que fuera un tema político, gobernador?, se le cuestionó.

"Bueno, lo que se tiene hasta ahorita en las líneas muy claras, muy concretas, el propio secretario Omar García Harfuch ha sido muy claro en este tema y creo que hay que estar atentos a lo que establece tanto la Federación como la Fiscalía del Estado", dijo.

-¿Gobernador, la línea política sigue abierta?, se le insistió.

"Lo acabo de responder, hay una investigación abierta, creo que eso es lo relevante y estar muy atentos a lo que señale, tanto la Fiscalía General de Justicia del Estado, como el secretario Omar García Harfuch, de las líneas de investigación", repitió.

"Se están desdoblando estas líneas, ha habido detenciones muy relevantes, muy importantes que se han dado a conocer y cualquier avance se dará con su oportunidad por las instancias correspondientes este tema", abundó.

Este sábado, un juez de control ordenó prisión preventiva oficiosa para ocho detenidos —siete escoltas y el presunto autor intelectual, identificado como Jorge Armando “N”, alias "El Licenciado"— por el homicidio del presidente municipal de Uruapan ocurrido el pasado 1 de noviembre.

Será el próximo miércoles 26 de noviembre cuando se determine si los imputados serán o no vinculados a proceso. En tanto, los siete escoltas permanecerán recluidos en el penal de Mil Cumbres, en Morelia, Michoacán, mientras que "El Licenciado" fue trasladado al Centro Penitenciario de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

