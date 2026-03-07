Matan a Dos Personas en Negocio de Micheladas en Amecameca, Edomex.

Dos personas fueron asesinadas a balazos la noche de este sábado 7 de marzo en un negocio de micheladas en el municipio de Amecameca, Estado de México, informaron autoridades.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Santa Isabel Chalma, donde se registró una pelea, según informes preliminares, lo que movilizó a policías y agentes ministeriales.

"El Gobierno Municipal de Amecameca y la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal informa que autoridades de seguridad tomaron conocimiento de un hecho ocurrido en un establecimiento donde se comercializan bebidas alcohólicas, en el que dos personas perdieron la vida a causa de disparos de arma de fuego", se indicó en un comunicado.

"Elementos en campo acudieron al lugar tras recibir el reporte correspondiente y dieron aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, instancia responsable de realizar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido", se añadió.

De acuerdo con reportes locales, las víctimas fueron un hombre y una mujer.

Autoridades de Amecameca indicaron que mantienen coordinación con la Fiscalía del Edomex y reiteraron su disposición para colaborar en lo necesario para el desarrollo de las indagatorias.

"De manera inmediata, comenzaron a realizarse recorridos en distintos puntos del municipio con apoyo del C2, con el objetivo de recabar indicios y apoyar en la localización de los posibles responsables", añadió el boletín.

Historias recomendadas:

ASJ