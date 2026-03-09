México Combate Violencia Digital: Sheinbaum Anuncia Importante Acuerdo con Plataformas Digitales
N+
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno llegó a un acuerdo con plataformas digitales para combatir la violencia digital
Este lunes, 9 de marzo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el Gobierno de México llegó a un acuerdo con plataformas digitales para combatir la violencia digital, en el marco del Día Internacional de la Mujere que se conmemoro ayer, 8 de marzo.
En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum indicó que gran parte de las movilizaciones en el país por el 8M se llevaron a cabo de manera pacífica y reiteró su rechazo a actos violentos.
Información en desarrollo...
