México Combate Violencia Digital: Sheinbaum Anuncia Importante Acuerdo con Plataformas Digitales

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno llegó a un acuerdo con plataformas digitales para combatir la violencia digital

México Logra Acuerdo con Plataformas Digitales contra Violencia Digital

México logra acuerdo con Plataformas Digitales contra violencia digital. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Este lunes, 9 de marzo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el Gobierno de México llegó a un acuerdo con plataformas digitales para combatir la violencia digital, en el marco del Día Internacional de la Mujere que se conmemoro ayer, 8 de marzo.

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum indicó que gran parte de las movilizaciones en el país por el 8M se llevaron a cabo de manera pacífica y reiteró su rechazo a actos violentos.

Información en desarrollo...

